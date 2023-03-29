Военкор Коц заявил о подготовке российской армии к украинскому наступлению

29 марта 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Россия за зиму укрепила позиции полевыми укреплениями, окопами и противотанковыми рвами Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ за последние полгода создала эшелонированную линию обороны, чтобы быть готовыми к весеннему наступлению ВСУ. Подробности подготовки в беседе с URA.RU раскрыл военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Мы за осень и зиму на всех угрожаемых направлениях создали надежную эшелонированную линию обороны. Там есть несколько линий полевых укреплений, окопы полного профиля, противотанковые рвы, противотанковые заграждения, минные поля, то есть мы к этому наступлению подготовились. Поэтому большой вопрос — получится ли успешно у них наступать», — сказал Андрей Коц. Тактика активной обороны, при которой по всей линии фронта одновременно шли бои и отстраивались оборонительные рубежи для отражения атак ВСУ, была привнесена генералом Сергеем Суровикиным. Однако наступление ВСУ будет масштабным, с привлечением западных технологий, отметил военкор. «Для этого наступления противник сейчас на западе Украины собирает от двух до трех армейских корпусов. Они будут по большей части укомплектованы западной военной техникой и личным составом, который прошел обучение в странах НАТО», — уточнил собеседник агентства. Ранее бойцы из зоны СВО в разговоре с URA.RU уточнили, что на данный момент российская армия готовится к наступлению ВСУ. Боев ждут, по их оценкам, прежде всего в Запорожской и Херсонской области. В январе сообщалось, что после смены главнокомандующего Объединенной группировкой войск Россия будет активно наступать на украинские позиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армия РФ за последние полгода создала эшелонированную линию обороны, чтобы быть готовыми к весеннему наступлению ВСУ. Подробности подготовки в беседе с URA.RU раскрыл военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Мы за осень и зиму на всех угрожаемых направлениях создали надежную эшелонированную линию обороны. Там есть несколько линий полевых укреплений, окопы полного профиля, противотанковые рвы, противотанковые заграждения, минные поля, то есть мы к этому наступлению подготовились. Поэтому большой вопрос — получится ли успешно у них наступать», — сказал Андрей Коц. Тактика активной обороны, при которой по всей линии фронта одновременно шли бои и отстраивались оборонительные рубежи для отражения атак ВСУ, была привнесена генералом Сергеем Суровикиным. Однако наступление ВСУ будет масштабным, с привлечением западных технологий, отметил военкор. «Для этого наступления противник сейчас на западе Украины собирает от двух до трех армейских корпусов. Они будут по большей части укомплектованы западной военной техникой и личным составом, который прошел обучение в странах НАТО», — уточнил собеседник агентства. Ранее бойцы из зоны СВО в разговоре с URA.RU уточнили, что на данный момент российская армия готовится к наступлению ВСУ. Боев ждут, по их оценкам, прежде всего в Запорожской и Херсонской области. В январе сообщалось, что после смены главнокомандующего Объединенной группировкой войск Россия будет активно наступать на украинские позиции.