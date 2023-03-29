Военкор Коц заявил о подготовке российской армии к украинскому наступлению

Армия РФ за последние полгода создала эшелонированную линию обороны, чтобы быть готовыми к весеннему наступлению ВСУ. Подробности подготовки в беседе с URA.RU раскрыл военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.
«Мы за осень и зиму на всех угрожаемых направлениях создали надежную эшелонированную линию обороны. Там есть несколько линий полевых укреплений, окопы полного профиля, противотанковые рвы, противотанковые заграждения, минные поля, то есть мы к этому наступлению подготовились. Поэтому большой вопрос — получится ли успешно у них наступать», — сказал Андрей Коц. Тактика активной обороны, при которой по всей линии фронта одновременно шли бои и отстраивались оборонительные рубежи для отражения атак ВСУ, была привнесена генералом Сергеем Суровикиным.
Однако наступление ВСУ будет масштабным, с привлечением западных технологий, отметил военкор. «Для этого наступления противник сейчас на западе Украины собирает от двух до трех армейских корпусов. Они будут по большей части укомплектованы западной военной техникой и личным составом, который прошел обучение в странах НАТО», — уточнил собеседник агентства.
Ранее бойцы из зоны СВО в разговоре с URA.RU уточнили, что на данный момент российская армия готовится к наступлению ВСУ. Боев ждут, по их оценкам, прежде всего в Запорожской и Херсонской области. В январе сообщалось, что после смены главнокомандующего Объединенной группировкой войск Россия будет активно наступать на украинские позиции.
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Армия РФ за последние полгода создала эшелонированную линию обороны, чтобы быть готовыми к весеннему наступлению ВСУ. Подробности подготовки в беседе с URA.RU раскрыл военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Мы за осень и зиму на всех угрожаемых направлениях создали надежную эшелонированную линию обороны. Там есть несколько линий полевых укреплений, окопы полного профиля, противотанковые рвы, противотанковые заграждения, минные поля, то есть мы к этому наступлению подготовились. Поэтому большой вопрос — получится ли успешно у них наступать», — сказал Андрей Коц. Тактика активной обороны, при которой по всей линии фронта одновременно шли бои и отстраивались оборонительные рубежи для отражения атак ВСУ, была привнесена генералом Сергеем Суровикиным. Однако наступление ВСУ будет масштабным, с привлечением западных технологий, отметил военкор. «Для этого наступления противник сейчас на западе Украины собирает от двух до трех армейских корпусов. Они будут по большей части укомплектованы западной военной техникой и личным составом, который прошел обучение в странах НАТО», — уточнил собеседник агентства. Ранее бойцы из зоны СВО в разговоре с URA.RU уточнили, что на данный момент российская армия готовится к наступлению ВСУ. Боев ждут, по их оценкам, прежде всего в Запорожской и Херсонской области. В январе сообщалось, что после смены главнокомандующего Объединенной группировкой войск Россия будет активно наступать на украинские позиции.