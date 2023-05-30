30 мая 2023

Пригожин ответил на вопрос о необходимости всеобщей мобилизации в России

Пригожин предложил объявить всеобщую мобилизацию для подстраховки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил объявить всеобщую мобилизацию в России Фото:
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Мобилизация в России

Всеобщую мобилизацию можно было бы объявить сейчас, чтобы подстраховаться в случае, если спецоперация на Украине затянется. Таким мнением с URA.RU поделился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Если мы воюем дальше, уже сейчас надо мобилизацию объявлять и привлекать людей хотя бы для обучения. Чтобы когда гром грянет, можно было воевать, а не креститься», — высказался Пригожин корреспонденту URA.RU.

Он добавил, что особая инфраструктура для того, чтобы начать готовить мобилизованных не нужна. «В те части России, на те территории, куда украинские ракеты не прилетают, мобилизованным [для подготовки] нужны палаточные городки, блиндажи, землянки, еда, вода, место, где постирать одежду и нормальные инструкторы. Тогда у нас будет достаточное количество мобилизованных», — заключил Пригожин.

Пригожин приехал в Екатеринбург с рабочим визитом. По его словам, Украина уже две недели проводит контрнаступательные операции, чтобы найти слабые места в российской обороне. Он исключил возможность того, что украинские дроны долетят до Урала. Ранее депутат Госдумы РФ, генерал Виктор Соболев сообщил, что всеобщая мобилизация в России может начаться, если боевые действия выйдут за пределы территории Украины.

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Всеобщую мобилизацию можно было бы объявить сейчас, чтобы подстраховаться в случае, если спецоперация на Украине затянется. Таким мнением с URA.RU поделился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Если мы воюем дальше, уже сейчас надо мобилизацию объявлять и привлекать людей хотя бы для обучения. Чтобы когда гром грянет, можно было воевать, а не креститься», — высказался Пригожин корреспонденту URA.RU. Он добавил, что особая инфраструктура для того, чтобы начать готовить мобилизованных не нужна. «В те части России, на те территории, куда украинские ракеты не прилетают, мобилизованным [для подготовки] нужны палаточные городки, блиндажи, землянки, еда, вода, место, где постирать одежду и нормальные инструкторы. Тогда у нас будет достаточное количество мобилизованных», — заключил Пригожин. Пригожин приехал в Екатеринбург с рабочим визитом. По его словам, Украина уже две недели проводит контрнаступательные операции, чтобы найти слабые места в российской обороне. Он исключил возможность того, что украинские дроны долетят до Урала. Ранее депутат Госдумы РФ, генерал Виктор Соболев сообщил, что всеобщая мобилизация в России может начаться, если боевые действия выйдут за пределы территории Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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