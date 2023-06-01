У курганского застройщика на фоне противостояния с прокуратурой выручка сократилась в 16 раз

Курганский застройщик «Газинвест» за год потерял 123 млн рублей выручки

Компания застройщика Александра Бабочкина потеряла 123 млн выручки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На фоне противостояния с прокуратурой у компании «СЗ «Газинвест», принадлежащей курганскому бизнесмену Александру Бабочкину, сократились доходы в 16 раз. Выручка за 2022 год снизилась на 123 миллиона рублей. Информация об этом опубликована в финотчете застройщика. Ранее сообщалось, что по иску прокуратуры землю, на которой предприниматель планировал строить многоквартирный дом, вернули в муниципалитет, так как ее неправильно продали.

«ООО «Специализированный Застройщик «Газинвест». Отчет о финансовых результатах. Выручка за 2022 год: 8 065 000 рублей. Выручка за 2021 год: 131 251 000 рублей», — говорится в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Также за последний год чистая прибыль компании сократилась более чем на 24 миллиона рублей. Получить оперативные комментарии бизнесмена URA.RU не удалось. Предприниматель пообещал пообщаться позднее.

Ранее URA.RU писало, что компания «Газинвест» проиграла суд из-за скандальной стройки. По инициативе прокуратуры суд постановил земельный участок в центре города на ул. Мяготина, 117а, вернуть мэрии. Предприниматель планирует оспаривать решение суда.