31 мая 2023

Пермячка, заказавшая убийство семьи из Башкирии, признана невменяемой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Пермячку признали нуждающейся в принудительном лечении Фото:
новость из сюжета
В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии

Жительница Перми Майя К., заказавшая убийство знакомой из Башкирии и ее несовершеннолетней дочери, признана невменяемой. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Сотрудники ведомства завершили расследование громкого преступления, совершенного в августе 2022 года под Пермью.

«В отношении женщины, совершившей запрещенное уголовным законом деяние, была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам обвиняемая признана невменяемой и нуждающейся в применении принудительных мер медицинского характера», — говорится на сайте СУ СКР Прикамья.

Уголовное дело в отношении пермячки направлено в суд для решения вопроса о применении указанных мер. Также в суд направлено дело в отношении мужчины, который, как считает следствие, совершил убийство башкирской семьи. Пермяк обвиняется по нескольким пунктам статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, по найму и с целью скрыть другое преступление).

Двойное убийство было совершено в поселке Ласьва недалеко от Перми. По версии следствия, Майя К. решила избавиться от знакомой, с которой они вместе отбывали наказание в колонии. Для этого она привезла женщину и ее дочь к себе в гости под предлогом совместного отдыха. Совершить расправу над семьей согласился приятель Майи.

В ночь на 18 августа 2022 года мужчина зарезал женщину, а затем, желая скрыть следы преступления, задушил ее малолетнюю дочь. Тела убитых он вывез в лес, где закопал их в заранее приготовленной яме. Соучастники преступления признались в содеянном. Во время следствия Майя К. завила, что решилась на преступление «из-за неприязненных отношений» к своей знакомой.

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Жительница Перми Майя К., заказавшая убийство знакомой из Башкирии и ее несовершеннолетней дочери, признана невменяемой. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Сотрудники ведомства завершили расследование громкого преступления, совершенного в августе 2022 года под Пермью. «В отношении женщины, совершившей запрещенное уголовным законом деяние, была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам обвиняемая признана невменяемой и нуждающейся в применении принудительных мер медицинского характера», — говорится на сайте СУ СКР Прикамья. Уголовное дело в отношении пермячки направлено в суд для решения вопроса о применении указанных мер. Также в суд направлено дело в отношении мужчины, который, как считает следствие, совершил убийство башкирской семьи. Пермяк обвиняется по нескольким пунктам статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, по найму и с целью скрыть другое преступление). Двойное убийство было совершено в поселке Ласьва недалеко от Перми. По версии следствия, Майя К. решила избавиться от знакомой, с которой они вместе отбывали наказание в колонии. Для этого она привезла женщину и ее дочь к себе в гости под предлогом совместного отдыха. Совершить расправу над семьей согласился приятель Майи. В ночь на 18 августа 2022 года мужчина зарезал женщину, а затем, желая скрыть следы преступления, задушил ее малолетнюю дочь. Тела убитых он вывез в лес, где закопал их в заранее приготовленной яме. Соучастники преступления признались в содеянном. Во время следствия Майя К. завила, что решилась на преступление «из-за неприязненных отношений» к своей знакомой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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