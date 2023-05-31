Пермячка, заказавшая убийство семьи из Башкирии, признана невменяемой

Жительница Перми Майя К., заказавшая убийство знакомой из Башкирии и ее несовершеннолетней дочери, признана невменяемой. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Сотрудники ведомства завершили расследование громкого преступления, совершенного в августе 2022 года под Пермью.
«В отношении женщины, совершившей запрещенное уголовным законом деяние, была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам обвиняемая признана невменяемой и нуждающейся в применении принудительных мер медицинского характера», — говорится на сайте СУ СКР Прикамья.
Уголовное дело в отношении пермячки направлено в суд для решения вопроса о применении указанных мер. Также в суд направлено дело в отношении мужчины, который, как считает следствие, совершил убийство башкирской семьи. Пермяк обвиняется по нескольким пунктам статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, по найму и с целью скрыть другое преступление).
Двойное убийство было совершено в поселке Ласьва недалеко от Перми. По версии следствия, Майя К. решила избавиться от знакомой, с которой они вместе отбывали наказание в колонии. Для этого она привезла женщину и ее дочь к себе в гости под предлогом совместного отдыха. Совершить расправу над семьей согласился приятель Майи.
В ночь на 18 августа 2022 года мужчина зарезал женщину, а затем, желая скрыть следы преступления, задушил ее малолетнюю дочь. Тела убитых он вывез в лес, где закопал их в заранее приготовленной яме. Соучастники преступления признались в содеянном. Во время следствия Майя К. завила, что решилась на преступление «из-за неприязненных отношений» к своей знакомой.
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