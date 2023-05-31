Суд не стал защищать оппозиционного пермского экс-депутата от действий УФСБ

Пермскому экс-депутату Надежде Агишевой не удалось доказать в суде, что действия сотрудников краевого УФСБ во время обысков в ее доме, были незаконны. Жалоба Агишевой рассматривалось 1 июня в закрытом режиме судьей Ленинского суда города Алексеем Полевщиковым.
«Суд отказал Надежде Агишевой в удовлетворении жалобы на действия сотрудников ФСБ в день обыска», — сообщает издание Properm. Обыски в доме экс-депутата гордумы Перми от партии «Яблоко» члена Общественной палаты Агишевой проводились 19 мая. Оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела об архивах пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован).
Агишева заявляла, что сотрудники УФСБ незаконно вели видеосъемки во время обысков и распространили ее в СМИ. Сама экс-депутат на судебном заседании не присутствовала, она подала ходатайство о рассмотрении жалобы без нее. URA.RU рассказывало, что 19 мая обыски проходили также у члена Совета по правам человека при президенте РФ Светланы Маковецкой, экс-омбудсмена Пермскогокрая Татьяны Марголиной и у юристов «Мемориала».
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