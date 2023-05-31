В ХМАО произошла массовая драка. Видео

01 июня 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Потасовка произошла из-за ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) группа молодых людей устроила массовую драку на глазах у прохожих из-за ДТП. Но на этом конфликт был незакончен. Позже несколько участников выследили обидчика и избили его толпой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Потасовка произошла на улице Сургутская после ДТП. Но позже вечером группа из нескольких человек выследила обидчика и избила его толпой. Нападавшие представились чеченцами. Сейчас в произошедшем разбирается полиция», — сообщил источник. О том, что нападавшие назвались чеченцами, подтверждает видео, опубликованное в социальных сетях. В диаспоре журналисту URA.RU подтвердили, что конфликт действительно был, но он уже улажен. «Мы в тот же день нашли всех участников конфликта. Все разногласия были улажены, и никто к друг другу претензий не имеет. О всех участниках было сообщено в полицию», — сообщили в диаспоре. В окружном управлении МВД подтвердили информацию о конфликте. «По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все детали произошедшего», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО засняли конфликт, после которого подросток попал в больницу. Мужчина избил 17-летнего подростка и оставил на улице в 30 градусный мороз. Мать подростка сообщила, что нападавший представился чеченцем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нефтеюганске (ХМАО) группа молодых людей устроила массовую драку на глазах у прохожих из-за ДТП. Но на этом конфликт был незакончен. Позже несколько участников выследили обидчика и избили его толпой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Потасовка произошла на улице Сургутская после ДТП. Но позже вечером группа из нескольких человек выследила обидчика и избила его толпой. Нападавшие представились чеченцами. Сейчас в произошедшем разбирается полиция», — сообщил источник. О том, что нападавшие назвались чеченцами, подтверждает видео, опубликованное в социальных сетях. В диаспоре журналисту URA.RU подтвердили, что конфликт действительно был, но он уже улажен. «Мы в тот же день нашли всех участников конфликта. Все разногласия были улажены, и никто к друг другу претензий не имеет. О всех участниках было сообщено в полицию», — сообщили в диаспоре. В окружном управлении МВД подтвердили информацию о конфликте. «По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все детали произошедшего», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО засняли конфликт, после которого подросток попал в больницу. Мужчина избил 17-летнего подростка и оставил на улице в 30 градусный мороз. Мать подростка сообщила, что нападавший представился чеченцем.