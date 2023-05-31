31 мая 2023

Курганские власти открывают для посещения Голубые озера

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест-драйв вездеходов Бурлак. Курган , голубые озера
Главную зону отдыха у курганцев открыли для посещения Фото:

В Кургане со 2 июня будет открыта для посещения главная зона отдыха горожан — Голубые озера. Об этом сообщается в telegram-канале главы города Елены Ситниковой. Решение приняли на заседании КЧС.

«Как вы знаете, в связи с особым противопожарным режимом посещение лесов у нас временно запрещено, однако одна из любимых зон отдыха горожан — Голубые озера — окружена именно лесом. По решению КЧС они будут открыты для посещения со 2 июня», — указано в посте канала.

Мэр Кургана отметила в посте, что разведение огня по-прежнему запрещено. Купальный сезон не будут открывать, пока не будут получены результаты проб воды и песка. Между тем, на Бабьих песках и бульваре Солнечном власти выставили спасателей. Со 2 июня они будут дежурить и на Голубых озерах.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана определила места для купания. Власти готовят открытие купального сезона в специально отведенных для отдыха местах рядом с водой.

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В Кургане со 2 июня будет открыта для посещения главная зона отдыха горожан — Голубые озера. Об этом сообщается в telegram-канале главы города Елены Ситниковой. Решение приняли на заседании КЧС. «Как вы знаете, в связи с особым противопожарным режимом посещение лесов у нас временно запрещено, однако одна из любимых зон отдыха горожан — Голубые озера — окружена именно лесом. По решению КЧС они будут открыты для посещения со 2 июня», — указано в посте канала. Мэр Кургана отметила в посте, что разведение огня по-прежнему запрещено. Купальный сезон не будут открывать, пока не будут получены результаты проб воды и песка. Между тем, на Бабьих песках и бульваре Солнечном власти выставили спасателей. Со 2 июня они будут дежурить и на Голубых озерах. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана определила места для купания. Власти готовят открытие купального сезона в специально отведенных для отдыха местах рядом с водой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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