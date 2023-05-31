Курганские власти открывают для посещения Голубые озера

01 июня 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Главную зону отдыха у курганцев открыли для посещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане со 2 июня будет открыта для посещения главная зона отдыха горожан — Голубые озера. Об этом сообщается в telegram-канале главы города Елены Ситниковой. Решение приняли на заседании КЧС. «Как вы знаете, в связи с особым противопожарным режимом посещение лесов у нас временно запрещено, однако одна из любимых зон отдыха горожан — Голубые озера — окружена именно лесом. По решению КЧС они будут открыты для посещения со 2 июня», — указано в посте канала. Мэр Кургана отметила в посте, что разведение огня по-прежнему запрещено. Купальный сезон не будут открывать, пока не будут получены результаты проб воды и песка. Между тем, на Бабьих песках и бульваре Солнечном власти выставили спасателей. Со 2 июня они будут дежурить и на Голубых озерах. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана определила места для купания. Власти готовят открытие купального сезона в специально отведенных для отдыха местах рядом с водой.

В Кургане со 2 июня будет открыта для посещения главная зона отдыха горожан — Голубые озера. Об этом сообщается в telegram-канале главы города Елены Ситниковой. Решение приняли на заседании КЧС. «Как вы знаете, в связи с особым противопожарным режимом посещение лесов у нас временно запрещено, однако одна из любимых зон отдыха горожан — Голубые озера — окружена именно лесом. По решению КЧС они будут открыты для посещения со 2 июня», — указано в посте канала. Мэр Кургана отметила в посте, что разведение огня по-прежнему запрещено. Купальный сезон не будут открывать, пока не будут получены результаты проб воды и песка. Между тем, на Бабьих песках и бульваре Солнечном власти выставили спасателей. Со 2 июня они будут дежурить и на Голубых озерах. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана определила места для купания. Власти готовят открытие купального сезона в специально отведенных для отдыха местах рядом с водой.