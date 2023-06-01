Командир «Ахмата» Алаудинов обсудил с Путиным ситуацию в зоне СВО

01 июня 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин возлагает большие надежды на бойцов «Ахмата», сказал Апты Алаудинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора стало ясно, что российский лидер «досконально владеет обстановкой и ситуацией» на марьинском направлении. Об этом заявил сам Алаудинов. «Состоялся разговор с верховным главнокомандующим, он позвонил вчера вечером. В беседе он проявил свою погруженность в данный участок (фронта — прим. URA.RU). Я так понял, что он досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении», — сказал Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Звезда». По словам командира «Ахмата», Путин считает марьинское направление крайне важным участком и возлагает на бойцов чеченского спецназа большие надежды. Также Алаудинов заявил, что президент проявил «отеческую заботу» о бойцах, раненных за последние несколько дней. Информацию о разговоре президента с командиром спецназа подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер часто общается с лидерами подразделений, передает слова Пескова РИА Новости. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о важности освобождения Марьинки. По его словам, населенный пункт имеет стратегическую важность для продвижения российской армии, пишет деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что бойцы «Ахмата» вместе со штурмовыми отрядами пятой мотострелковой бригады успешно наступают на марьинском направлении , передает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора стало ясно, что российский лидер «досконально владеет обстановкой и ситуацией» на марьинском направлении. Об этом заявил сам Алаудинов. «Состоялся разговор с верховным главнокомандующим, он позвонил вчера вечером. В беседе он проявил свою погруженность в данный участок (фронта — прим. URA.RU). Я так понял, что он досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении», — сказал Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Звезда». По словам командира «Ахмата», Путин считает марьинское направление крайне важным участком и возлагает на бойцов чеченского спецназа большие надежды. Также Алаудинов заявил, что президент проявил «отеческую заботу» о бойцах, раненных за последние несколько дней. Информацию о разговоре президента с командиром спецназа подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер часто общается с лидерами подразделений, передает слова Пескова РИА Новости. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о важности освобождения Марьинки. По его словам, населенный пункт имеет стратегическую важность для продвижения российской армии, пишет деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что бойцы «Ахмата» вместе со штурмовыми отрядами пятой мотострелковой бригады успешно наступают на марьинском направлении, передает Pravda.Ru.