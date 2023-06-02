Подполковник Иванников заявил, что ВСУ используют подростков на 2 и 3 линиях обороны

03 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Украинские дети ремонтируют технику на передовой, сказал Олег Иванников Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина использует несовершеннолетних на второй и третьей линии обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников, подчеркнув, что дети есть при каждом большом воинском соединении. «На Украине пытаются укомплектовать Вооруженные силы практическими первыми попавшимися под руку гражданами, в том числе и несовершеннолетними, которые сейчас формируются в сводные отделения. При каждом большом воинском соединении ВСУ есть небольшая группа из 15-16-летних мальчишек. Как правило, дети используются на втором, третьем рубеже обороны. Они занимаются хозяйственными работами, оружием, которое требует перезарядки, эксплуатации, чистки, легкого ремонта на передовой, укомплектованием боеприпасов, собирают кассеты, беспилотники и отчасти выполняют полицейские функции, чтобы местное население во всем соглашалось с действиями ВСУ», — сказал Олег Иванников. Он подчеркнул, что эту проблему необходимо поднимать на международном уровне. «Они являются детьми, и степень ответственности в преступном отношении они не до конца осознают. Нужно больше внимания уделать именно этим группам молодежи и, конечно, обсуждать это на международных площадках. Потому что ВСУ использует несовершеннолетних в своих преступных целях. Здесь уже речь даже не идет о каких-то международных конвенциях, а об умышленном преступлении, за которое придется отвечать перед будущим украинским обществом», — объяснил подполковник запаса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина использует несовершеннолетних на второй и третьей линии обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников, подчеркнув, что дети есть при каждом большом воинском соединении. «На Украине пытаются укомплектовать Вооруженные силы практическими первыми попавшимися под руку гражданами, в том числе и несовершеннолетними, которые сейчас формируются в сводные отделения. При каждом большом воинском соединении ВСУ есть небольшая группа из 15-16-летних мальчишек. Как правило, дети используются на втором, третьем рубеже обороны. Они занимаются хозяйственными работами, оружием, которое требует перезарядки, эксплуатации, чистки, легкого ремонта на передовой, укомплектованием боеприпасов, собирают кассеты, беспилотники и отчасти выполняют полицейские функции, чтобы местное население во всем соглашалось с действиями ВСУ», — сказал Олег Иванников. Он подчеркнул, что эту проблему необходимо поднимать на международном уровне. «Они являются детьми, и степень ответственности в преступном отношении они не до конца осознают. Нужно больше внимания уделать именно этим группам молодежи и, конечно, обсуждать это на международных площадках. Потому что ВСУ использует несовершеннолетних в своих преступных целях. Здесь уже речь даже не идет о каких-то международных конвенциях, а об умышленном преступлении, за которое придется отвечать перед будущим украинским обществом», — объяснил подполковник запаса.