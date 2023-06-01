В пермском поселке при пожаре погибли два человека

01 июня 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

В Прикамье при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В поселке Пожва Юсьвинского муниципального округа (Пермский край) при пожаре в частном доме погибли люди. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в частном доме на улице Шевченко в поселке Пожва поступило 1 июня в 20 часов 09 минут. На пожаре были обнаружены погибшие (мужчина и женщина)», — написано в посте. По информации чрезвычайного ведомства, пожар тушили 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Предварительная площадь пожара составляла 30 квадратных метров. Ведомство уточнило, что огонь был остановлен в 20:25 минут и потушен в 21:30 местного времени. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае с начала года произошло 2437 пожаров, что почти на 40% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья».

В поселке Пожва Юсьвинского муниципального округа (Пермский край) при пожаре в частном доме погибли люди. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в частном доме на улице Шевченко в поселке Пожва поступило 1 июня в 20 часов 09 минут. На пожаре были обнаружены погибшие (мужчина и женщина)», — написано в посте. По информации чрезвычайного ведомства, пожар тушили 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Предварительная площадь пожара составляла 30 квадратных метров. Ведомство уточнило, что огонь был остановлен в 20:25 минут и потушен в 21:30 местного времени. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае с начала года произошло 2437 пожаров, что почти на 40% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья».