В пермском поселке при пожаре погибли два человека

В поселке Пожва Юсьвинского муниципального округа (Пермский край) при пожаре в частном доме погибли люди. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре в частном доме на улице Шевченко в поселке Пожва поступило 1 июня в 20 часов 09 минут. На пожаре были обнаружены погибшие (мужчина и женщина)», — написано в посте.
По информации чрезвычайного ведомства, пожар тушили 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Предварительная площадь пожара составляла 30 квадратных метров. Ведомство уточнило, что огонь был остановлен в 20:25 минут и потушен в 21:30 местного времени.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае с начала года произошло 2437 пожаров, что почти на 40% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья».
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