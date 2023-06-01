Киев объявил эвакуацию детей из семи населенных пунктов рядом с Бахмутом

01 июня 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Киев решил принудительно эвакуировать детей из семи населенных пунктов Донбасса Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Киева объявили о принудительной эвакуации детей из подконтрольных Украине населенных пунктов Донбасса. Министерство реинтеграции Украины уточняет, что мероприятие будет проводиться в городе Железное, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское. «Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об обязательной эвакуации 239 детей из семи населенных пунктов Донбасса. Принудительная эвакуация будет проведена в городе Железное, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское», — сообщается на официальном сайте ведомства. Уточняется, что решение было принято в связи с критической обстановкой безопасности в вышеуказанных населенных пунктах. Ранее в апреле Киев объявил о принудительной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса. Детей планируют вывозить пять специальных экипажей полиции.

Власти Киева объявили о принудительной эвакуации детей из подконтрольных Украине населенных пунктов Донбасса. Министерство реинтеграции Украины уточняет, что мероприятие будет проводиться в городе Железное, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское. «Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об обязательной эвакуации 239 детей из семи населенных пунктов Донбасса. Принудительная эвакуация будет проведена в городе Железное, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское», — сообщается на официальном сайте ведомства. Уточняется, что решение было принято в связи с критической обстановкой безопасности в вышеуказанных населенных пунктах. Ранее в апреле Киев объявил о принудительной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса. Детей планируют вывозить пять специальных экипажей полиции.