01 июня 2023

Киев объявил эвакуацию детей из семи населенных пунктов рядом с Бахмутом

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Киев решил принудительно эвакуировать детей из семи населенных пунктов Донбасса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Киева объявили о принудительной эвакуации детей из подконтрольных Украине населенных пунктов Донбасса. Министерство реинтеграции Украины уточняет, что мероприятие будет проводиться в городе Железное, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское.

«Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об обязательной эвакуации 239 детей из семи населенных пунктов Донбасса. Принудительная эвакуация будет проведена в городе Железное, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское», — сообщается на официальном сайте ведомства. Уточняется, что решение было принято в связи с критической обстановкой безопасности в вышеуказанных населенных пунктах.

Ранее в апреле Киев объявил о принудительной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса. Детей планируют вывозить пять специальных экипажей полиции.

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Власти Киева объявили о принудительной эвакуации детей из подконтрольных Украине населенных пунктов Донбасса. Министерство реинтеграции Украины уточняет, что мероприятие будет проводиться в городе Железное, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское. «Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об обязательной эвакуации 239 детей из семи населенных пунктов Донбасса. Принудительная эвакуация будет проведена в городе Железное, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское», — сообщается на официальном сайте ведомства. Уточняется, что решение было принято в связи с критической обстановкой безопасности в вышеуказанных населенных пунктах. Ранее в апреле Киев объявил о принудительной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса. Детей планируют вывозить пять специальных экипажей полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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