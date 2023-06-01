01 июня 2023

Роспотребнадзор раскрыл статистику заболеваемости ВИЧ в Тюменской области

Роспотребнадзор: в Тюменской области снизился уровень заболеваемости ВИЧ
© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждение в офисе проекта "Чтобы жить". Екатеринбург, тест на вич по слюне
Заболеваемость ВИЧ в Тюменской области снизилась на 4,9% за 2022 год Фото:

В Тюменской области за 2022 уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 4,9 процента. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В Тюменской области в 2022 году зарегистрирован 1051 новый случай ВИЧ-инфекции. В 2021 году было больше — 1105 человек», — сообщает издание 72.RU, со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Уточняется, что в статистике не берутся данные по учреждениям УФСИН и иностранных граждан.

Ведомство уточняет, что на конец 2022 года в регионе проживает 16 569 человек с ВИЧ-инфекцией. При этом, чаще всего заболевание передается половым путем — 84,6%.

Ранее URA.RU сообщало, что среди жителей Тюменской области старше 50 лет вырос показатель заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). В 2022 году этот показатель был равен 19%, в то время как в 2021 он составлял 15,7% в структуре заболеваемости ВИЧ.

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В Тюменской области за 2022 уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 4,9 процента. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Тюменской области в 2022 году зарегистрирован 1051 новый случай ВИЧ-инфекции. В 2021 году было больше — 1105 человек», — сообщает издание 72.RU, со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Уточняется, что в статистике не берутся данные по учреждениям УФСИН и иностранных граждан. Ведомство уточняет, что на конец 2022 года в регионе проживает 16 569 человек с ВИЧ-инфекцией. При этом, чаще всего заболевание передается половым путем — 84,6%. Ранее URA.RU сообщало, что среди жителей Тюменской области старше 50 лет вырос показатель заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). В 2022 году этот показатель был равен 19%, в то время как в 2021 он составлял 15,7% в структуре заболеваемости ВИЧ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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