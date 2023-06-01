Роспотребнадзор раскрыл статистику заболеваемости ВИЧ в Тюменской области

Роспотребнадзор: в Тюменской области снизился уровень заболеваемости ВИЧ

02 июня 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Заболеваемость ВИЧ в Тюменской области снизилась на 4,9% за 2022 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области за 2022 уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 4,9 процента. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Тюменской области в 2022 году зарегистрирован 1051 новый случай ВИЧ-инфекции. В 2021 году было больше — 1105 человек», — сообщает издание 72.RU, со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Уточняется, что в статистике не берутся данные по учреждениям УФСИН и иностранных граждан. Ведомство уточняет, что на конец 2022 года в регионе проживает 16 569 человек с ВИЧ-инфекцией. При этом, чаще всего заболевание передается половым путем — 84,6%. Ранее URA.RU сообщало, что среди жителей Тюменской области старше 50 лет вырос показатель заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). В 2022 году этот показатель был равен 19%, в то время как в 2021 он составлял 15,7% в структуре заболеваемости ВИЧ.

В Тюменской области за 2022 уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 4,9 процента. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Тюменской области в 2022 году зарегистрирован 1051 новый случай ВИЧ-инфекции. В 2021 году было больше — 1105 человек», — сообщает издание 72.RU, со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Уточняется, что в статистике не берутся данные по учреждениям УФСИН и иностранных граждан. Ведомство уточняет, что на конец 2022 года в регионе проживает 16 569 человек с ВИЧ-инфекцией. При этом, чаще всего заболевание передается половым путем — 84,6%. Ранее URA.RU сообщало, что среди жителей Тюменской области старше 50 лет вырос показатель заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). В 2022 году этот показатель был равен 19%, в то время как в 2021 он составлял 15,7% в структуре заболеваемости ВИЧ.