01 июня 2023

В Свердловской области реконструировали спортивный объект

В Каменске-Уральском завершили реконструкцию спортивного клуба «Ровесник»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра дзюдо «Электрометаллург». Челябинск, качалка, тренажерный зал, центр дзюдо электрометаллург
В спортклубе занимаются тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) завершили реконструкцию спортивного клуба «Ровесник». Об этом рассказал глава города Алексей Герасимов.

«Практика обновления по клубам у нас не первый год, вложили более семи миллионов рублей. В „Ровеснике“ занимаются тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Очень опытные тренеры, у их воспитанников достойные спортивные результаты», — сообщил на своей странице «Вконтакте» Герасимов.

Глава Каменска-Уральского подчеркнул, что руководство клуба, который является частью муниципальной спортивной школы серьезно следит за своими объектами. «Руководство этой школы серьезное внимание уделяет своим объектам. В чем сегодня еще раз убедился», — добавил Алексей Герасимов.

Ранее URA.RU сообщало об открытии стадиона «Калининец» в Екатеринбурге после масштабной реконструкции. Спортивный объект, в который входят бассейн, хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион был открыт к 300-летию города.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) завершили реконструкцию спортивного клуба «Ровесник». Об этом рассказал глава города Алексей Герасимов. «Практика обновления по клубам у нас не первый год, вложили более семи миллионов рублей. В „Ровеснике“ занимаются тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Очень опытные тренеры, у их воспитанников достойные спортивные результаты», — сообщил на своей странице «Вконтакте» Герасимов. Глава Каменска-Уральского подчеркнул, что руководство клуба, который является частью муниципальной спортивной школы серьезно следит за своими объектами. «Руководство этой школы серьезное внимание уделяет своим объектам. В чем сегодня еще раз убедился», — добавил Алексей Герасимов. Ранее URA.RU сообщало об открытии стадиона «Калининец» в Екатеринбурге после масштабной реконструкции. Спортивный объект, в который входят бассейн, хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион был открыт к 300-летию города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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