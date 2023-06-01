В Свердловской области реконструировали спортивный объект

В Каменске-Уральском завершили реконструкцию спортивного клуба «Ровесник»

02 июня 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

В спортклубе занимаются тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) завершили реконструкцию спортивного клуба «Ровесник». Об этом рассказал глава города Алексей Герасимов. «Практика обновления по клубам у нас не первый год, вложили более семи миллионов рублей. В „Ровеснике“ занимаются тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Очень опытные тренеры, у их воспитанников достойные спортивные результаты», — сообщил на своей странице «Вконтакте» Герасимов. Глава Каменска-Уральского подчеркнул, что руководство клуба, который является частью муниципальной спортивной школы серьезно следит за своими объектами. «Руководство этой школы серьезное внимание уделяет своим объектам. В чем сегодня еще раз убедился», — добавил Алексей Герасимов. Ранее URA.RU сообщало об открытии стадиона «Калининец» в Екатеринбурге после масштабной реконструкции. Спортивный объект, в который входят бассейн, хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион был открыт к 300-летию города.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) завершили реконструкцию спортивного клуба «Ровесник». Об этом рассказал глава города Алексей Герасимов. «Практика обновления по клубам у нас не первый год, вложили более семи миллионов рублей. В „Ровеснике“ занимаются тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Очень опытные тренеры, у их воспитанников достойные спортивные результаты», — сообщил на своей странице «Вконтакте» Герасимов. Глава Каменска-Уральского подчеркнул, что руководство клуба, который является частью муниципальной спортивной школы серьезно следит за своими объектами. «Руководство этой школы серьезное внимание уделяет своим объектам. В чем сегодня еще раз убедился», — добавил Алексей Герасимов. Ранее URA.RU сообщало об открытии стадиона «Калининец» в Екатеринбурге после масштабной реконструкции. Спортивный объект, в который входят бассейн, хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион был открыт к 300-летию города.