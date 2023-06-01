В ХМАО заработал спорткомплекс, закрытый из-за угрозы обрушения

Спорткомплекс «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске возобновил работу

02 июня 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

Полностью функционировать спорткомплекс начнет осенью 2023 года Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) с 1 июня открылось три зала спорткомплекса «Жемчужина Югры», закрытого в конце 2022 года из-за угрозы обрушения. Глава муниципалитета Эльвира Бугай провела осмотр и приемку готовых помещений. «Несколько залов спортивного комплекса „Жемчужина Югры“ открыли свои двери для посетителей. Сегодня <…> провели плановый осмотр и приемку готовых помещений», — сообщает в своем telegram-канале мэр Нефтеюганска. Уточняется, что для посещений доступен тренажерный зал, большой и малый фитнес-залы. В настоящее время в спортивном комплексе завершается ремонт клеедеревянных конструкций, коридора банного комплекса и административного блока. В дальнейшем в эксплуатацию введут аквапарк и спортзал. Полностью запустить работу всего комплекса планируется осенью. Ранее URA.RU сообщало, что спорткомплекс «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске (ХМАО) была закрыта в июне 2022 года из-за угрозы перехода в аварийное состояние. Позже со своего поста ушла директор спортивного учреждения Галина Зырянова.

В Нефтеюганске (ХМАО) с 1 июня открылось три зала спорткомплекса «Жемчужина Югры», закрытого в конце 2022 года из-за угрозы обрушения. Глава муниципалитета Эльвира Бугай провела осмотр и приемку готовых помещений. «Несколько залов спортивного комплекса „Жемчужина Югры“ открыли свои двери для посетителей. Сегодня <…> провели плановый осмотр и приемку готовых помещений», — сообщает в своем telegram-канале мэр Нефтеюганска. Уточняется, что для посещений доступен тренажерный зал, большой и малый фитнес-залы. В настоящее время в спортивном комплексе завершается ремонт клеедеревянных конструкций, коридора банного комплекса и административного блока. В дальнейшем в эксплуатацию введут аквапарк и спортзал. Полностью запустить работу всего комплекса планируется осенью. Ранее URA.RU сообщало, что спорткомплекс «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске (ХМАО) была закрыта в июне 2022 года из-за угрозы перехода в аварийное состояние. Позже со своего поста ушла директор спортивного учреждения Галина Зырянова.