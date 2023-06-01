01 июня 2023
31 мая 2023

В ХМАО заработал спорткомплекс, закрытый из-за угрозы обрушения

Спорткомплекс «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске возобновил работу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, спортзал, тренажер
Полностью функционировать спорткомплекс начнет осенью 2023 года Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) с 1 июня открылось три зала спорткомплекса «Жемчужина Югры», закрытого в конце 2022 года из-за угрозы обрушения. Глава муниципалитета Эльвира Бугай провела осмотр и приемку готовых помещений.

«Несколько залов спортивного комплекса „Жемчужина Югры“ открыли свои двери для посетителей. Сегодня <…> провели плановый осмотр и приемку готовых помещений», — сообщает в своем telegram-канале мэр Нефтеюганска.

Уточняется, что для посещений доступен тренажерный зал, большой и малый фитнес-залы. В настоящее время в спортивном комплексе завершается ремонт клеедеревянных конструкций, коридора банного комплекса и административного блока. В дальнейшем в эксплуатацию введут аквапарк и спортзал. Полностью запустить работу всего комплекса планируется осенью.

Ранее URA.RU сообщало, что спорткомплекс «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске (ХМАО) была закрыта в июне 2022 года из-за угрозы перехода в аварийное состояние. Позже со своего поста ушла директор спортивного учреждения Галина Зырянова.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске (ХМАО) с 1 июня открылось три зала спорткомплекса «Жемчужина Югры», закрытого в конце 2022 года из-за угрозы обрушения. Глава муниципалитета Эльвира Бугай провела осмотр и приемку готовых помещений. «Несколько залов спортивного комплекса „Жемчужина Югры“ открыли свои двери для посетителей. Сегодня <…> провели плановый осмотр и приемку готовых помещений», — сообщает в своем telegram-канале мэр Нефтеюганска. Уточняется, что для посещений доступен тренажерный зал, большой и малый фитнес-залы. В настоящее время в спортивном комплексе завершается ремонт клеедеревянных конструкций, коридора банного комплекса и административного блока. В дальнейшем в эксплуатацию введут аквапарк и спортзал. Полностью запустить работу всего комплекса планируется осенью. Ранее URA.RU сообщало, что спорткомплекс «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске (ХМАО) была закрыта в июне 2022 года из-за угрозы перехода в аварийное состояние. Позже со своего поста ушла директор спортивного учреждения Галина Зырянова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...