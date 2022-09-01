В ХМАО уволился директор спорткомплекса, закрытого из-за угрозы обрушения

Директор спорткомплекса "Жемчужина Югры" из Нефтеюганска Галина Зырянова уволилась

Спорткомплекс «Жемчужина Югры» с лета закрыт для посетителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нефтеюганске уволилась директор спортивного комплекса «Жемчужина Югры» Галина Зырянова. Сам объект летом был закрыт для посетителей из-за угрозы его обрушения. Об уходе руководителя спорткомплекса URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Слухи об уходе Зыряновой ходили давно. Еще когда в мэрии только начиналось обновление всей команды. Так что можно сказать, она долго продержалась. Но не исключено, что после увольнения, к Зыряновой могут проявить интерес силовики. Говорят, в спорткомплексе обнаружились различные нарушения», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе администрации Нефтеюганска подтвердили URA.RU факт увольнения директора спорткомплекса. «Директор спорткомплекса уволилась по соглашению сторон. Дальнейшая судьба „Жемчужины Югры“ будет определяться по итогам обследования, которое сейчас ведется в здании», — прокомментировали в мэрии. Дозвониться до самой Зыряновой URA.RU не удалось, у нее выключен мобильный телефон.

Ранее URA.RU сообщало, что спорткомплекс был закрыт для посетителей в июне. Такое решение было принято членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Нефтеюганска.