В Нефтеюганске закрыли спорткомплекс из-за угрозы обрушения

Спорткомплекс «Жемчужина Югры» перестанет работать 16 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске закрыт спортивный комплекс «Жемчужина Югры» из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщается в паблике администрации Нефтеюганска в социальной сети «ВКонтакте».

«Такое решение было принято единогласно членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нефтеюганска на внеочередном заседании, которое состоялось сегодня в городской администрации. Учитывая возможность перехода технического состояния здания в аварийное, в целях максимального уменьшения риска возникновения ЧС и сохранения здоровья людей, комиссией были приняты следующие решения: ввести режим повышенной готовности с 08:00 16.06.2022, выполнить комплекс мероприятий по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации, произвести ремонт кровли и несущих деревянных конструкций здания», — указано в сообщении мэрии Нефтеюганска.

Там также указано, что доступ на объект строго запрещен. А все ответственные службы незамедлительно приступят к выполнению поручений.

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