14 июня 2022

В Нефтеюганске закрыли спорткомплекс из-за угрозы обрушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, парковка запрещена, ограничительная лента
Спорткомплекс «Жемчужина Югры» перестанет работать 16 июня Фото:

В Нефтеюганске закрыт спортивный комплекс «Жемчужина Югры» из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщается в паблике администрации Нефтеюганска в социальной сети «ВКонтакте».

«Такое решение было принято единогласно членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нефтеюганска на внеочередном заседании, которое состоялось сегодня в городской администрации. Учитывая возможность перехода технического состояния здания в аварийное, в целях максимального уменьшения риска возникновения ЧС и сохранения здоровья людей, комиссией были приняты следующие решения: ввести режим повышенной готовности с 08:00 16.06.2022, выполнить комплекс мероприятий по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации, произвести ремонт кровли и несущих деревянных конструкций здания», — указано в сообщении мэрии Нефтеюганска.

Там также указано, что доступ на объект строго запрещен. А все ответственные службы незамедлительно приступят к выполнению поручений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте появились трещины в спортивном блоке школы №31. Он временно закрыт для посетителей.

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В Нефтеюганске закрыт спортивный комплекс «Жемчужина Югры» из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщается в паблике администрации Нефтеюганска в социальной сети «ВКонтакте». «Такое решение было принято единогласно членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нефтеюганска на внеочередном заседании, которое состоялось сегодня в городской администрации. Учитывая возможность перехода технического состояния здания в аварийное, в целях максимального уменьшения риска возникновения ЧС и сохранения здоровья людей, комиссией были приняты следующие решения: ввести режим повышенной готовности с 08:00 16.06.2022, выполнить комплекс мероприятий по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации, произвести ремонт кровли и несущих деревянных конструкций здания», — указано в сообщении мэрии Нефтеюганска. Там также указано, что доступ на объект строго запрещен. А все ответственные службы незамедлительно приступят к выполнению поручений. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте появились трещины в спортивном блоке школы №31. Он временно закрыт для посетителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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