Байден заявил, что предупреждает Киев о ракетных ударах РФ

02 июня 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

ВВС США обеспечивают предупреждения о ракетном нападении, заявил Байден Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США передают Украине предупреждения о ракетных ударах РФ. Эту информацию подтвердил американский лидер Джо Байден. Он отметил, ВВС и Космические силы США обеспечивают предупреждения о ракетном нападении, разведку космического базирования в том числе и в рамках операции вокруг Украины. «ВВС и Космические силы США являются хребтом этой операции, обеспечивая воздушные перевозки, перебрасывая боевые машины. Также ониобеспечивают предупреждения о ракетном нападении, разведку космического базирования, поддерживая связь ВСУ», — заявил Байден в ходе выступления выпускным курсом Академии ВВС США, пишет ТАСС. США и западные страны стали передавать ВСУ вооружение после начала спецоперации на Украине в феврале 2024 года. За это время американцы оказали Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщили в Минобороны США. По информации пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, администрация Байдена не планирует менять политику поставок оружия ВСУ, пишет «Национальная служба новостей».

США передают Украине предупреждения о ракетных ударах РФ. Эту информацию подтвердил американский лидер Джо Байден. Он отметил, ВВС и Космические силы США обеспечивают предупреждения о ракетном нападении, разведку космического базирования в том числе и в рамках операции вокруг Украины. «ВВС и Космические силы США являются хребтом этой операции, обеспечивая воздушные перевозки, перебрасывая боевые машины. Также ониобеспечивают предупреждения о ракетном нападении, разведку космического базирования, поддерживая связь ВСУ», — заявил Байден в ходе выступления выпускным курсом Академии ВВС США, пишет ТАСС. США и западные страны стали передавать ВСУ вооружение после начала спецоперации на Украине в феврале 2024 года. За это время американцы оказали Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщили в Минобороны США. По информации пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, администрация Байдена не планирует менять политику поставок оружия ВСУ, пишет «Национальная служба новостей».