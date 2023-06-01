Байден заявил, что предупреждает Киев о ракетных ударах РФ

США передают Украине предупреждения о ракетных ударах РФ. Эту информацию подтвердил американский лидер Джо Байден. Он отметил, ВВС и Космические силы США обеспечивают предупреждения о ракетном нападении, разведку космического базирования в том числе и в рамках операции вокруг Украины.
«ВВС и Космические силы США являются хребтом этой операции, обеспечивая воздушные перевозки, перебрасывая боевые машины. Также ониобеспечивают предупреждения о ракетном нападении, разведку космического базирования, поддерживая связь ВСУ», — заявил Байден в ходе выступления выпускным курсом Академии ВВС США, пишет ТАСС.
США и западные страны стали передавать ВСУ вооружение после начала спецоперации на Украине в феврале 2024 года. За это время американцы оказали Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщили в Минобороны США. По информации пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, администрация Байдена не планирует менять политику поставок оружия ВСУ, пишет «Национальная служба новостей».
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