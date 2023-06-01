Власти Перми ищут подрядчика для обследования городских деревьев

Власти Перми ищут подрядчика для обследования состояния городских деревьев и кустарников. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Обследование городских зеленых насаждений и занесение результатов в информационную систему обеспечения озеленительной деятельности в Перми. Начальная цена контракта — 318 тысяч рублей», — написано в техзадании.
В техническом задании говорится о том, что подрядчик должен будет в ходе полевых исследований определить видовую принадлежность деревьев и кустарников. Также специалисты проведут измерения зеленых насаждений, оценят их санитарное состояние, запишут повреждения. По итогам обследования, подрядчик, согласно техдокументации, должен будет сделать для мэрии Перми отчет и составить рекомендации по улучшению озеленения города.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае власти искали подрядчиков для уборки аварийных деревьев с кладбищ. Соответствующий тендер размещало управление ЖКХ и благоустройства администрации Куединского муниципального округа.
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