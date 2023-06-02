Байден ударился головой при выходе из вертолета

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байден отказался говорить о своем самочувствии с журналистами Фото:

Американский лидер Джо Байден ударился головой, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон. Об этом сообщили корреспонденты

«Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон в четверг вечером из штата Колорадо», — передает корреспондент ТАСС, присутствовавший на посадке вертолета. Указано, что на вопросы журналистов о своем самочувствии Байден отказался отвечать.

Ранее Байден споткнулся на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. Встать он смог только при помощи охранников. Экс-президент США Дональд Трамп комментируя ситуацию, заявил, что сразу не поверил в случившееся. Он выразил надежду на то, что Байден не получил травм.

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Американский лидер Джо Байден ударился головой, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон. Об этом сообщили корреспонденты «Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон в четверг вечером из штата Колорадо», — передает корреспондент ТАСС, присутствовавший на посадке вертолета. Указано, что на вопросы журналистов о своем самочувствии Байден отказался отвечать. Ранее Байден споткнулся на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. Встать он смог только при помощи охранников. Экс-президент США Дональд Трамп комментируя ситуацию, заявил, что сразу не поверил в случившееся. Он выразил надежду на то, что Байден не получил травм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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