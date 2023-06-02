Байден отказался говорить о своем самочувствии с журналистами Фото: Official White House / Erin Scott

Американский лидер Джо Байден ударился головой, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон. Об этом сообщили корреспонденты

«Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон в четверг вечером из штата Колорадо», — передает корреспондент ТАСС, присутствовавший на посадке вертолета. Указано, что на вопросы журналистов о своем самочувствии Байден отказался отвечать.

Ранее Байден споткнулся на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. Встать он смог только при помощи охранников. Экс-президент США Дональд Трамп комментируя ситуацию, заявил, что сразу не поверил в случившееся. Он выразил надежду на то, что Байден не получил травм.