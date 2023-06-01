Челябинск и Магнитогорск стали лидерами рейтинга по росту цен на малогабаритное жилье

02 июня 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Маленькие квартиры в Челябинске и Магнитогорске подорожали на 16% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск и Магнитогорск возглавили рейтинг городов, где подскочили цены на квартиры площадью до 32 квадратных метров. Анализ стоимости недвижимости проводили специалисты портала «Мир квартир». «Подобная недвижимость продолжает дорожать по всей стране. Больше всего подорожали небольшие квартиры в Магнитогорске (+16%) и Челябинске (+16%)», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования. Уточняется, что речь идет о вторичном жилье. В среднем по России квадратный метр в маленькой квартире с начала года подорожал на 4,6% — до 107,3 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра жилья в новостройках Челябинска по итогам марта выросла на 13,9% — до 88 тысяч 112 рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройке составила 4,7 миллиона рублей.

Челябинск и Магнитогорск возглавили рейтинг городов, где подскочили цены на квартиры площадью до 32 квадратных метров. Анализ стоимости недвижимости проводили специалисты портала «Мир квартир». «Подобная недвижимость продолжает дорожать по всей стране. Больше всего подорожали небольшие квартиры в Магнитогорске (+16%) и Челябинске (+16%)», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования. Уточняется, что речь идет о вторичном жилье. В среднем по России квадратный метр в маленькой квартире с начала года подорожал на 4,6% — до 107,3 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра жилья в новостройках Челябинска по итогам марта выросла на 13,9% — до 88 тысяч 112 рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройке составила 4,7 миллиона рублей.