В ЯНАО пермяк изнасиловал женщину и забрал ее телефон

В Ноябрьске (ЯНАО) житель Пермского края отобрал у местной жительницы телефон, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. За это он пойдет под суд, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК России.
«В Ноябрьске 2 марта 2023 года в ночное время две женщины пригласили в гости двух мужчин, с которыми накануне познакомились в социальных сетях. В ходе распития спиртных напитков обвиняемый 1989 года рождения похитил сотовый телефон одной из женщин, после чего, нанеся ей побои, изнасиловал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Житель Пермского края обвиняется в совершении преступлений по трем статьям — 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 131 УК РФ (изнасилование). Следователи располагают достаточными доказательствами для направления дела в судебные инстанции.
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