В ЯНАО пермяк изнасиловал женщину и забрал ее телефон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, Шадринск, телефон, смартфон, гаджет, женские руки
В Ноябрьске будут судить пермяка за отъем телефона и изнасилование Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) житель Пермского края отобрал у местной жительницы телефон, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. За это он пойдет под суд, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК России.

«В Ноябрьске 2 марта 2023 года в ночное время две женщины пригласили в гости двух мужчин, с которыми накануне познакомились в социальных сетях. В ходе распития спиртных напитков обвиняемый 1989 года рождения похитил сотовый телефон одной из женщин, после чего, нанеся ей побои, изнасиловал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Житель Пермского края обвиняется в совершении преступлений по трем статьям — 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 131 УК РФ (изнасилование). Следователи располагают достаточными доказательствами для направления дела в судебные инстанции.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) житель Пермского края отобрал у местной жительницы телефон, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. За это он пойдет под суд, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК России. «В Ноябрьске 2 марта 2023 года в ночное время две женщины пригласили в гости двух мужчин, с которыми накануне познакомились в социальных сетях. В ходе распития спиртных напитков обвиняемый 1989 года рождения похитил сотовый телефон одной из женщин, после чего, нанеся ей побои, изнасиловал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Житель Пермского края обвиняется в совершении преступлений по трем статьям — 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 131 УК РФ (изнасилование). Следователи располагают достаточными доказательствами для направления дела в судебные инстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...