Американцы обратили внимание на две странные детали в падении Байдена

Пользователи Twitter: Байден носит спецобувь, чтобы твердо стоять на ногах

Пользователей Twitter заинтересовала реакция окружающих на падение Байдена на сцене Фото: Official White House / Cameron Smith

Пользователи Twitter отметили, что лидер США Джо Байден носит странную обувь. Подозрение возникло после инцидента с падением Байдена на сцене в штате Колорадо. Смех окружающих читатели тоже не оставили без внимания.

«Мы никогда не должны были увидеть подошву его ботинок», — заявил американский журналист Бенни Джонсон в своем twitter-аккаунте. Подписчики обратили внимание на необычные каблуки президента США.

Один из читателей посчитал, что это ортопедическая обувь с амортизирующими каблуками. «Небольшой вырез предназначен для „кольев“ или „гвоздей“, установленных на отметке на подиуме, чтобы удерживать ноги на месте и стабилизировать положение. Майкл Джексон использовал такую обувь на сцене», — заявил другой.

Пользователь Twitter задался вопросом, носит ли Байден подковы? Другой читатель ответил ему, что у лидера США магниты, которые удерживают его в вертикальном положении.

Пользователи подчеркнули реакцию спецслужб во время падения президента. «Люблю, когда секретная служба смеется над этим старым клоуном», — отметил читатель. «Меня больше заинтересовал парень, который хохочет во все горло», — посмеялся другой пользователь.

Американский президент споткнулся на сцене о находившийся у его ног ящик. Он упал и не смог самостоятельно подняться. Встать ему помогли охранники. Также Байден ударился головой о дверь самолета. Инцидент случился рядом с Белым домом, передает агентство Nation News.