SHOT: беспилотники ВСУ атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области

02 июня 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удары по станциям в Смоленской области Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Смоленской области беспилотниками были атакованы газовая и нефтеперерабатывающая станции. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Первый взрыв произошел в Смоленском районе на газораспределительной станции около трех часов ночи. Второй взрыв произошел на нефтеперерабатывающей станции „Транснефти“ в Починковском районе в два часа ночи», — говорится в сообщении. Отмечается, что на газораспределительной станции было частично повреждено административное здание. На территории комплекса была обнаружена воронка метр на полтора. Рядом с ней лежали обломки беспилотника. На нефтеперерабатывающей станции «Транснефти» беспилотник повредил водяную емкость пожаротушения. Работники комплекса обнаружили воронку диаметром и глубиной 20 сантиметров. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожара нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в компанию «Транснефть» для подтверждения информации. Ответ ожидается.

В Смоленской области беспилотниками были атакованы газовая и нефтеперерабатывающая станции. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Первый взрыв произошел в Смоленском районе на газораспределительной станции около трех часов ночи. Второй взрыв произошел на нефтеперерабатывающей станции „Транснефти“ в Починковском районе в два часа ночи», — говорится в сообщении. Отмечается, что на газораспределительной станции было частично повреждено административное здание. На территории комплекса была обнаружена воронка метр на полтора. Рядом с ней лежали обломки беспилотника. На нефтеперерабатывающей станции «Транснефти» беспилотник повредил водяную емкость пожаротушения. Работники комплекса обнаружили воронку диаметром и глубиной 20 сантиметров. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожара нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в компанию «Транснефть» для подтверждения информации. Ответ ожидается.