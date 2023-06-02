SHOT: беспилотники ВСУ атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области

В Смоленской области беспилотниками были атакованы газовая и нефтеперерабатывающая станции. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Первый взрыв произошел в Смоленском районе на газораспределительной станции около трех часов ночи. Второй взрыв произошел на нефтеперерабатывающей станции „Транснефти“ в Починковском районе в два часа ночи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на газораспределительной станции было частично повреждено административное здание. На территории комплекса была обнаружена воронка метр на полтора. Рядом с ней лежали обломки беспилотника.
На нефтеперерабатывающей станции «Транснефти» беспилотник повредил водяную емкость пожаротушения. Работники комплекса обнаружили воронку диаметром и глубиной 20 сантиметров. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожара нет.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в компанию «Транснефть» для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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