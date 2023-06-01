Названы пляжи, на которых можно купаться в Свердловской области

В Свердловской области безопасно купаться в Новоуральске, Сысерти и на Билимбаевском пруду

02 июня 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Безопасно провести отдых можно лишь на трех пляжах области Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области действует лишь три пляжа, на которых можно купаться без угрозы жизни и здоровью. К ним относятся Новоуральский, Сысертский пляжи и Билимбаевский пруд. При этом ни один из водоем региона не соответствует санитарным нормам. Такими данными специалисты поделились на пресс-конференции в ТАСС. «Если пляж соответствует требованиям, то он уже является безопасным. Это касается тех мест, которые задекларированы, а декларации носят заявительный характер. Их подали три пляжа — это Новоуральский, Сысертский пляжи и Билимбаевский пруд. Они уже функционируют. В прошлом году [задекларированных пляжей] было шесть», — сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов. Он подчеркнул, что безопасность пляжей определяет наличие чистого дна и территории, ограждений, детских зон и спасательных постов. «Что касается других мест отдыха, здесь гарантировать безопасность никто не может, потому что там чистка дна не проводится», — уточнил Морозов. Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления регионального Роспотребнадзора Иван Вагнер заявил, что ведомство проводит мониторинг качества воды на 95 водных объектах. «По результатам этих исследований качество воды не соответствует санитарным правилам: по санитарно-химическим показателям процент „неуда“ составляет 75—80%, по микробиологическим — 15—35%, по паразитологическим показателям — 6%», — поделился Вагнер. Ранее URA.RU готовило подборку, где рассказывало о топовых местах для купания для свердловчан. Охладиться без ущерба для себя можно на живописных озерах соседней Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области действует лишь три пляжа, на которых можно купаться без угрозы жизни и здоровью. К ним относятся Новоуральский, Сысертский пляжи и Билимбаевский пруд. При этом ни один из водоем региона не соответствует санитарным нормам. Такими данными специалисты поделились на пресс-конференции в ТАСС. «Если пляж соответствует требованиям, то он уже является безопасным. Это касается тех мест, которые задекларированы, а декларации носят заявительный характер. Их подали три пляжа — это Новоуральский, Сысертский пляжи и Билимбаевский пруд. Они уже функционируют. В прошлом году [задекларированных пляжей] было шесть», — сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов. Он подчеркнул, что безопасность пляжей определяет наличие чистого дна и территории, ограждений, детских зон и спасательных постов. «Что касается других мест отдыха, здесь гарантировать безопасность никто не может, потому что там чистка дна не проводится», — уточнил Морозов. Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления регионального Роспотребнадзора Иван Вагнер заявил, что ведомство проводит мониторинг качества воды на 95 водных объектах. «По результатам этих исследований качество воды не соответствует санитарным правилам: по санитарно-химическим показателям процент „неуда“ составляет 75—80%, по микробиологическим — 15—35%, по паразитологическим показателям — 6%», — поделился Вагнер. Ранее URA.RU готовило подборку, где рассказывало о топовых местах для купания для свердловчан. Охладиться без ущерба для себя можно на живописных озерах соседней Челябинской области.