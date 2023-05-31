Топ мест для купания, куда можно поехать свердловчанам. Список

31 мая 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Озеро Тургояк считается вторым по чистоте озером после Байкала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские спасатели и Роспотребнадзор ежегодно советуют воздерживаться от купания в региональных водоемах. Виной всему — несоответствие требованиям безопасности и санитарного законодательства. URA.RU подготовило подборку водоемов рядом со Свердловской областью, где можно провести жаркий летний день. Согласно прогнозам синоптиков, в грядущие выходные температура воздуха достигнет 31 градуса тепла, поэтому охладиться без ущерба для себя можно на живописных озерах соседней Челябинской области. Ближе всего к свердловчанам располагается озер Иткуль — до него ехать всего 130 км, при этом вторым по чистоте водоемом в России считается Тургояк, но придется преодолеть 232 км. Однако, если хочется искупаться в озере, которое находится в сердце гор, то стоит отправиться к Зюраткулю, а любителям естественных водоемов придется по душе Увильды. Ранее стало известно, что в Свердловской области ни один пляж не прошел проверку спасателей. Купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

Свердловские спасатели и Роспотребнадзор ежегодно советуют воздерживаться от купания в региональных водоемах. Виной всему — несоответствие требованиям безопасности и санитарного законодательства. URA.RU подготовило подборку водоемов рядом со Свердловской областью, где можно провести жаркий летний день. Согласно прогнозам синоптиков, в грядущие выходные температура воздуха достигнет 31 градуса тепла, поэтому охладиться без ущерба для себя можно на живописных озерах соседней Челябинской области. Ближе всего к свердловчанам располагается озер Иткуль — до него ехать всего 130 км, при этом вторым по чистоте водоемом в России считается Тургояк, но придется преодолеть 232 км. Однако, если хочется искупаться в озере, которое находится в сердце гор, то стоит отправиться к Зюраткулю, а любителям естественных водоемов придется по душе Увильды. Ранее стало известно, что в Свердловской области ни один пляж не прошел проверку спасателей. Купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья.