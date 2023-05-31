Топ мест для купания, куда можно поехать свердловчанам. Список

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Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск , катер, лето, природа урала, релаксация, отдых, уральский край, климат, отпуск, природа, внутренний туризм, вода, лодка, туризм, лодка, экология, озеро тургояк
Озеро Тургояк считается вторым по чистоте озером после Байкала Фото:

Свердловские спасатели и Роспотребнадзор ежегодно советуют воздерживаться от купания в региональных водоемах. Виной всему — несоответствие требованиям безопасности и санитарного законодательства. URA.RU подготовило подборку водоемов рядом со Свердловской областью, где можно провести жаркий летний день.

Согласно прогнозам синоптиков, в грядущие выходные температура воздуха достигнет 31 градуса тепла, поэтому охладиться без ущерба для себя можно на живописных озерах соседней Челябинской области. Ближе всего к свердловчанам располагается озер Иткуль — до него ехать всего 130 км, при этом вторым по чистоте водоемом в России считается Тургояк, но придется преодолеть 232 км. Однако, если хочется искупаться в озере, которое находится в сердце гор, то стоит отправиться к Зюраткулю, а любителям естественных водоемов придется по душе Увильды.

Ранее стало известно, что в Свердловской области ни один пляж не прошел проверку спасателей. Купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья.

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Свердловские спасатели и Роспотребнадзор ежегодно советуют воздерживаться от купания в региональных водоемах. Виной всему — несоответствие требованиям безопасности и санитарного законодательства. URA.RU подготовило подборку водоемов рядом со Свердловской областью, где можно провести жаркий летний день. Согласно прогнозам синоптиков, в грядущие выходные температура воздуха достигнет 31 градуса тепла, поэтому охладиться без ущерба для себя можно на живописных озерах соседней Челябинской области. Ближе всего к свердловчанам располагается озер Иткуль — до него ехать всего 130 км, при этом вторым по чистоте водоемом в России считается Тургояк, но придется преодолеть 232 км. Однако, если хочется искупаться в озере, которое находится в сердце гор, то стоит отправиться к Зюраткулю, а любителям естественных водоемов придется по душе Увильды. Ранее стало известно, что в Свердловской области ни один пляж не прошел проверку спасателей. Купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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