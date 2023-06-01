01 июня 2023

Ольга Бузова прилетела в Пермь ради студентов

В Пермь приехала Ольга Бузова с образовательной миссией
© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Бузова на премьере фильма Ёлки 8. Тюмень, бузова ольга
В Перми певица будет только один день Фото:

В Пермь приехала певица Ольга Бузова для участия в одном из проектов о высшем образовании при поддержке Минобрнауки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета.

«В Пермь 2 июня приехала Ольга Бузова для участия в одном из проектов. В ПНИПУ она будет один день», — рассказали в пресс-службе ПНИПУ корреспонденту агентства. Также в вузе отметили, что другие пермские университеты певица посещать не планирует.

Ранее Бузова была в Екатеринбурге в рамках этого же проекта. Там певица посетила Уральский горный университет.

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В Пермь приехала певица Ольга Бузова для участия в одном из проектов о высшем образовании при поддержке Минобрнауки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета. «В Пермь 2 июня приехала Ольга Бузова для участия в одном из проектов. В ПНИПУ она будет один день», — рассказали в пресс-службе ПНИПУ корреспонденту агентства. Также в вузе отметили, что другие пермские университеты певица посещать не планирует. Ранее Бузова была в Екатеринбурге в рамках этого же проекта. Там певица посетила Уральский горный университет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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