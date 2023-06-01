Ольга Бузова прилетела в Пермь ради студентов

В Перми певица будет только один день
В Пермь приехала певица Ольга Бузова для участия в одном из проектов о высшем образовании при поддержке Минобрнауки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета.
«В Пермь 2 июня приехала Ольга Бузова для участия в одном из проектов. В ПНИПУ она будет один день», — рассказали в пресс-службе ПНИПУ корреспонденту агентства. Также в вузе отметили, что другие пермские университеты певица посещать не планирует.
Ранее Бузова была в Екатеринбурге в рамках этого же проекта. Там певица посетила Уральский горный университет.
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