Участник СВО из Екатеринбурга рассказал, как обхитрить ВСУ

Участник СВО из Екатеринбурга притворился мертвым, чтобы обмануть дрон ВСУ

02 июня 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец посоветовал солдатам армии РФ проявлять смекалку и хитрость в зоне боевых действий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для успешного ведения боя в зоне СВО российские солдаты должны обладать хитростью. Например, иногда прикинуться мертвым для того, что выжить и донести важную информацию до своего командования бывает намного полезнее, чем неоправданный героизм. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился участник СВО из Екатеринбурга Даниил. «Спецоперация раскрывает в каждом солдате какие-то новые качества, о которых, возможно, он никогда и не подозревал. Так случилось и со мной. Так получилось, что во время выполнения боевой задачи я попал под обстрел ВСУ. Противник для этих целей использовал дрон, с которого скидывал гранаты. Одна из гранат взорвалась поблизости от меня. Ситуация стрессовая. И тогда в мою голову пришла на тот момент гениальная идея — я притворился мертвым. Затаил дыхание и замер. Дрон полетал еще минут 5 и оставил позицию. А я добежал до своих и выдал им важную информацию. И себе жизнь спас, и роте информацию добыл», — поделился солдат с журналистом агентства. По словам бойца армии РФ, не всегда героизм бывает оправдан. «Скажу по своему опыту: я мог начать обстрел дрона. Скорее всего, с той позиции, в которой мне пришлось бы стрелять, я бы в летательный аппарат не попал. Попросту израсходовал бы пули. На выстрелы могла прийти пехота ВСУ. Навряд ли я бы остался в живых. Героизм должен быть оправдан ситуацией. Иногда лучше проявить смекалку и хитрость, чем неоправданно рисковать собой и своими товарищами», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало, что свердловский ветеран чеченской войны посоветовал бойцам армии РФ воздержаться от курения в зоне СВО. По словам ветерана боевых действий, табак оставляет запах, по которому противник может вычислить бойца. Кроме всего, ветеран рекомендовал российским бойцам тщательно следить за гигиеной, особенно за ногами. Это необходимо, чтобы не занести смертельную инфекцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для успешного ведения боя в зоне СВО российские солдаты должны обладать хитростью. Например, иногда прикинуться мертвым для того, что выжить и донести важную информацию до своего командования бывает намного полезнее, чем неоправданный героизм. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился участник СВО из Екатеринбурга Даниил. «Спецоперация раскрывает в каждом солдате какие-то новые качества, о которых, возможно, он никогда и не подозревал. Так случилось и со мной. Так получилось, что во время выполнения боевой задачи я попал под обстрел ВСУ. Противник для этих целей использовал дрон, с которого скидывал гранаты. Одна из гранат взорвалась поблизости от меня. Ситуация стрессовая. И тогда в мою голову пришла на тот момент гениальная идея — я притворился мертвым. Затаил дыхание и замер. Дрон полетал еще минут 5 и оставил позицию. А я добежал до своих и выдал им важную информацию. И себе жизнь спас, и роте информацию добыл», — поделился солдат с журналистом агентства. По словам бойца армии РФ, не всегда героизм бывает оправдан. «Скажу по своему опыту: я мог начать обстрел дрона. Скорее всего, с той позиции, в которой мне пришлось бы стрелять, я бы в летательный аппарат не попал. Попросту израсходовал бы пули. На выстрелы могла прийти пехота ВСУ. Навряд ли я бы остался в живых. Героизм должен быть оправдан ситуацией. Иногда лучше проявить смекалку и хитрость, чем неоправданно рисковать собой и своими товарищами», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало, что свердловский ветеран чеченской войны посоветовал бойцам армии РФ воздержаться от курения в зоне СВО. По словам ветерана боевых действий, табак оставляет запах, по которому противник может вычислить бойца. Кроме всего, ветеран рекомендовал российским бойцам тщательно следить за гигиеной, особенно за ногами. Это необходимо, чтобы не занести смертельную инфекцию.