Ветеран чеченской войны раскрыл, как смертельная болезнь может помешать победе над ВСУ

Ветеран из Алапаевска посоветовал российским бойцам тщательно следить за гигиеной в зоне СВО

07 марта 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Российским бойцам нужно следить за гигиеной ног в зоне СВО, уверяет ветеран Чечни Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для успешного ведения боя в зоне СВО солдатам необходимо тщательно следить за личной гигиеной. Особое внимание следует уделять ногам. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область). По словам ветерана, данная мера позволит бойцам не занести инфекцию, которая впоследствии может вызвать гангрену. «Личная гигиена может показаться делом неважным в зоне боевых действий, но это ни так. Я могу сказать, что это с точностью наоборот. Особое внимание я рекомендую нашим бойцам уделять ногам. Да, именно ногам. Необходимо тщательно следить за ногами. Бойцы должны не лениться их мыть. Дело в том, что если солдат будет пренебрегать чистотой ног, у него могут образоваться мозоли. Они будут болеть, а впоследствии и кровоточить. Это скажется как на эффективности при выполнении задач, так и на здоровье. В рану может попасть инфекция, которая спровоцирует сепсис и гангрену. Оба эти заболевания очень быстро прогрессируют. В лучшем случае боец останется без конечности, а в худшем — умрет», — отметил в разговоре с журналистом агентства Анатолий. Гангрена — это патология, при которой происходит омертвение органов и некоторых участков тела. Гангрена угрожает жизни человека. В большинстве случаев приводит к летальному исходу. Больше всего вреда человеку приносит гангрена нижних конечностей. Сепсис — это опасная для жизни дисфункция внутренних органов, вызванная нарушением регуляции ответа организма на инфекцию. Если сепсис не распознать на ранней стадии, он может вызвать септический шок и смерть. Ранее URA.RU писало, что свердловский ветеран боевых действий в Чечне рекомендовал российским бойцам воздержаться от курения в зоне СВО. По его словам, данная мера позволит солдатам не быть обнаруженными врагами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для успешного ведения боя в зоне СВО солдатам необходимо тщательно следить за личной гигиеной. Особое внимание следует уделять ногам. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область). По словам ветерана, данная мера позволит бойцам не занести инфекцию, которая впоследствии может вызвать гангрену. «Личная гигиена может показаться делом неважным в зоне боевых действий, но это ни так. Я могу сказать, что это с точностью наоборот. Особое внимание я рекомендую нашим бойцам уделять ногам. Да, именно ногам. Необходимо тщательно следить за ногами. Бойцы должны не лениться их мыть. Дело в том, что если солдат будет пренебрегать чистотой ног, у него могут образоваться мозоли. Они будут болеть, а впоследствии и кровоточить. Это скажется как на эффективности при выполнении задач, так и на здоровье. В рану может попасть инфекция, которая спровоцирует сепсис и гангрену. Оба эти заболевания очень быстро прогрессируют. В лучшем случае боец останется без конечности, а в худшем — умрет», — отметил в разговоре с журналистом агентства Анатолий. Гангрена — это патология, при которой происходит омертвение органов и некоторых участков тела. Гангрена угрожает жизни человека. В большинстве случаев приводит к летальному исходу. Больше всего вреда человеку приносит гангрена нижних конечностей. Сепсис — это опасная для жизни дисфункция внутренних органов, вызванная нарушением регуляции ответа организма на инфекцию. Если сепсис не распознать на ранней стадии, он может вызвать септический шок и смерть. Ранее URA.RU писало, что свердловский ветеран боевых действий в Чечне рекомендовал российским бойцам воздержаться от курения в зоне СВО. По его словам, данная мера позволит солдатам не быть обнаруженными врагами.