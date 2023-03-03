Ветеран чеченской войны раскрыл, как ВСУ может найти русского солдата по запаху

Ветеран из Алапаевска посоветовал российским бойцам воздержаться от курения в зоне СВО

03 марта 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Российским бойцам лучше воздержаться от курения в зоне СВО, уверяет ветеран Чечни Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для успешного ведения боя в зоне СВО солдатам лучше воздержаться от табакокурения. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область). По его словам, данная мера позволит бойцам не быть обнаруженными врагами. «Проведя несколько дней на свежем воздухе, курильщика можно засечь за 100 метров. Этим с превеликим удовольствием воспользуются ВСУ. Поэтому я настоятельно прошу наших ребят не пренебрегать этим правилом. В свое время мне об этом рассказал ветеран войны в Афганистане. И поверьте, этот наказ спас жизнь не одному нашему солдату», — отметил в разговоре с корреспондентом агентства Анатолий. По словам военного, соблюдение минимальных правил поможет сохранить жизнь бойцам. «Казалось бы, просто табак, а что в чем опасного. Но нужно понимать, что не все люди курят. На свежем воздухе рецепторы работаю иначе. Даже запахи вдалеке можно уловить. А запах табака очень яркий, оставляет шлейф за собой. Понимаю, что курящему человеку будет сложно, но ради сохранения своей жизни и жизни товарищам приходится порой отказываться от привычек. Так что, сыновья наши, бросайте курить. Ну и самое главное, мальчики, будьте уверены в том, что мы верим в вас и ждем с победой», — резюмировал ветеран боевых действий в Чечне. Ранее URA.RU писало, что свердловский ветеран чеченской войны посоветовал бойцам не снимать бронежилеты и не брать еду у местных жителей. По мнению военного эти действия позволят сохранить жизнь солдатам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для успешного ведения боя в зоне СВО солдатам лучше воздержаться от табакокурения. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область). По его словам, данная мера позволит бойцам не быть обнаруженными врагами. «Проведя несколько дней на свежем воздухе, курильщика можно засечь за 100 метров. Этим с превеликим удовольствием воспользуются ВСУ. Поэтому я настоятельно прошу наших ребят не пренебрегать этим правилом. В свое время мне об этом рассказал ветеран войны в Афганистане. И поверьте, этот наказ спас жизнь не одному нашему солдату», — отметил в разговоре с корреспондентом агентства Анатолий. По словам военного, соблюдение минимальных правил поможет сохранить жизнь бойцам. «Казалось бы, просто табак, а что в чем опасного. Но нужно понимать, что не все люди курят. На свежем воздухе рецепторы работаю иначе. Даже запахи вдалеке можно уловить. А запах табака очень яркий, оставляет шлейф за собой. Понимаю, что курящему человеку будет сложно, но ради сохранения своей жизни и жизни товарищам приходится порой отказываться от привычек. Так что, сыновья наши, бросайте курить. Ну и самое главное, мальчики, будьте уверены в том, что мы верим в вас и ждем с победой», — резюмировал ветеран боевых действий в Чечне. Ранее URA.RU писало, что свердловский ветеран чеченской войны посоветовал бойцам не снимать бронежилеты и не брать еду у местных жителей. По мнению военного эти действия позволят сохранить жизнь солдатам.