Открытые пляжи находятся за десятки километров от Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области официально открыли четыре пляжа из 30 запланированных. Эти пляжи находятся на берегах озер в разных округах обрасти, три из них относятся к санаториям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По состоянию на 2 июня, в регионе официально открыты для купания четыре пляжа и места отдыха. Они расположены на озере Альменколь (Альменевский округ), в санаториях „Озеро Горькое“ (Щучанский округ), „Сосновая роща“ (Звериноголовский округ, озеро Горькое) и на озере Медвежье (Петуховский округ). Всего планируется открыть 30 пляжей и иных мест отдыха у водоемов в 18 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Курганской области.

В ведомстве подчеркнули, что в Кургане купальный сезон еще не открыт: не готовы результаты проб воды и песка, продолжаются работы по благоустройству. Вместе с тем, со 2 июня разрешено посещать зону отдыха «Голубые озера», где организовано дежурство спасателей. Спасатели также работают на пляже Бабьи пески и бульваре Солнечном.

Ранее URA.RU писало, что с начала года в Курганской области утонули три ребенка. Один из несчастных случаев произошел в Каргапольском районе на реке Миасс. Мальчик погиб, спасая своего брата-близнеца, которого затягивало в воронку.