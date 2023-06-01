01 июня 2023

Военком Зарипов: курганские осужденные смогут служить в армии по контракту

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной пункт. Курган, призывники, приветствие, честь, зарипов айрат, белокур алексей
Курганские военком рассказал о службе по контракту для судимых и иностранцев Фото:

Жители Курганской области с судимостью смогут пройти военную службу по контракту. Об этом сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

«С данной категорией мы также работаем. Работаем с теми, которые имеют погашенную судимость. Также с теми, кто имеет незначительное нарушение», — рассказал Зарипов в интервью для телеканала «Область 45».

Комиссар сообщил, что с теми, кто непосредственно находится в местах лишения свободы, будут работать индивидуально. Решение, как отмечает Зарипов, зависит от статьи, которую получил осужденный.

Между тем, пройти военную службу могут и иностранные граждане. Для этого им нужно находиться на территории Курганской области законно. Иностранцы могут обратиться в пункт отбора на службу по контракту. Разницы между российскими и иностранными военнослужащими, по словам Зарипова, нет: они получают одинаковые выплаты.

Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают служить по контракту за 400 тысяч рублей. На сервисе объявлений появилась информация о поиске сотрудников для работы на новых территориях России.

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Жители Курганской области с судимостью смогут пройти военную службу по контракту. Об этом сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. «С данной категорией мы также работаем. Работаем с теми, которые имеют погашенную судимость. Также с теми, кто имеет незначительное нарушение», — рассказал Зарипов в интервью для телеканала «Область 45». Комиссар сообщил, что с теми, кто непосредственно находится в местах лишения свободы, будут работать индивидуально. Решение, как отмечает Зарипов, зависит от статьи, которую получил осужденный. Между тем, пройти военную службу могут и иностранные граждане. Для этого им нужно находиться на территории Курганской области законно. Иностранцы могут обратиться в пункт отбора на службу по контракту. Разницы между российскими и иностранными военнослужащими, по словам Зарипова, нет: они получают одинаковые выплаты. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают служить по контракту за 400 тысяч рублей. На сервисе объявлений появилась информация о поиске сотрудников для работы на новых территориях России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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