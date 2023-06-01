Военком Зарипов: курганские осужденные смогут служить в армии по контракту

Курганские военком рассказал о службе по контракту для судимых и иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области с судимостью смогут пройти военную службу по контракту. Об этом сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

«С данной категорией мы также работаем. Работаем с теми, которые имеют погашенную судимость. Также с теми, кто имеет незначительное нарушение», — рассказал Зарипов в интервью для телеканала «Область 45».

Комиссар сообщил, что с теми, кто непосредственно находится в местах лишения свободы, будут работать индивидуально. Решение, как отмечает Зарипов, зависит от статьи, которую получил осужденный.

Между тем, пройти военную службу могут и иностранные граждане. Для этого им нужно находиться на территории Курганской области законно. Иностранцы могут обратиться в пункт отбора на службу по контракту. Разницы между российскими и иностранными военнослужащими, по словам Зарипова, нет: они получают одинаковые выплаты.

Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают служить по контракту за 400 тысяч рублей. На сервисе объявлений появилась информация о поиске сотрудников для работы на новых территориях России.