Суд удовлетворил иск матери Бекмансурова к собственному сыну

Напавшего на Пермский университет Тимура Бекмансурова выписали из квартиры

02 июня 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Тимур Бекмансуров выписан из квартиры, в которой он проживал вместе с матерью Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Суд пошел навстречу матери Тимура Бекмансурова, напавшего на Пермский классический университет, и выписал ее сына из квартиры. Такое решение приняла судья Свердловского районного суда Ольга Чуракова, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд решил удовлетворить иск Натальи Бекмансуровой и снять с регистрационного учета Бекмансурова Тимура Маратовича», — сообщила Чуракова в зале суда. Истец на заседание не явилась, направив ходатайство о рассмотрении иска без ее участия. Сам Бекмансуров направил в суд заявление о том, что согласен с иском матери и не против, чтобы его выписали из квартиры. Наталья Бекмансурова ранее обратилась в суд с ходатайством признать ее сына утратившим право пользования квартирой в доме на улице Новосибирской, 13, где они проживали. Бекмансуров совершил нападение на Пермский классический университет 20 сентября 2021 года. Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС Николай Калинин. В конце декабря 2022 года Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным в совершении нескольких преступлений (в том числе особой тяжести) и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд пошел навстречу матери Тимура Бекмансурова, напавшего на Пермский классический университет, и выписал ее сына из квартиры. Такое решение приняла судья Свердловского районного суда Ольга Чуракова, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд решил удовлетворить иск Натальи Бекмансуровой и снять с регистрационного учета Бекмансурова Тимура Маратовича», — сообщила Чуракова в зале суда. Истец на заседание не явилась, направив ходатайство о рассмотрении иска без ее участия. Сам Бекмансуров направил в суд заявление о том, что согласен с иском матери и не против, чтобы его выписали из квартиры. Наталья Бекмансурова ранее обратилась в суд с ходатайством признать ее сына утратившим право пользования квартирой в доме на улице Новосибирской, 13, где они проживали. Бекмансуров совершил нападение на Пермский классический университет 20 сентября 2021 года. Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС Николай Калинин. В конце декабря 2022 года Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным в совершении нескольких преступлений (в том числе особой тяжести) и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.