01 июня 2023

Суд удовлетворил иск матери Бекмансурова к собственному сыну

Напавшего на Пермский университет Тимура Бекмансурова выписали из квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последнее слово подсудимого Бекмансурова Тимура. Пермский краевой суд, бекмансуров тимур
Тимур Бекмансуров выписан из квартиры, в которой он проживал вместе с матерью Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Суд пошел навстречу матери Тимура Бекмансурова, напавшего на Пермский классический университет, и выписал ее сына из квартиры. Такое решение приняла судья Свердловского районного суда Ольга Чуракова, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд решил удовлетворить иск Натальи Бекмансуровой и снять с регистрационного учета Бекмансурова Тимура Маратовича», — сообщила Чуракова в зале суда. Истец на заседание не явилась, направив ходатайство о рассмотрении иска без ее участия. Сам Бекмансуров направил в суд заявление о том, что согласен с иском матери и не против, чтобы его выписали из квартиры.

Наталья Бекмансурова ранее обратилась в суд с ходатайством признать ее сына утратившим право пользования квартирой в доме на улице Новосибирской, 13, где они проживали. Бекмансуров совершил нападение на Пермский классический университет 20 сентября 2021 года. Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС Николай Калинин. В конце декабря 2022 года Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным в совершении нескольких преступлений (в том числе особой тяжести) и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд пошел навстречу матери Тимура Бекмансурова, напавшего на Пермский классический университет, и выписал ее сына из квартиры. Такое решение приняла судья Свердловского районного суда Ольга Чуракова, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд решил удовлетворить иск Натальи Бекмансуровой и снять с регистрационного учета Бекмансурова Тимура Маратовича», — сообщила Чуракова в зале суда. Истец на заседание не явилась, направив ходатайство о рассмотрении иска без ее участия. Сам Бекмансуров направил в суд заявление о том, что согласен с иском матери и не против, чтобы его выписали из квартиры. Наталья Бекмансурова ранее обратилась в суд с ходатайством признать ее сына утратившим право пользования квартирой в доме на улице Новосибирской, 13, где они проживали. Бекмансуров совершил нападение на Пермский классический университет 20 сентября 2021 года. Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС Николай Калинин. В конце декабря 2022 года Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным в совершении нескольких преступлений (в том числе особой тяжести) и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...