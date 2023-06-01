Полиция провела обыск в кабинете у директора управления капстроительства Сургута

02 июня 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Из кабинета изъяты компьютер и документы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Полиция провела обыск в кабинете у директора управления капитального строительства Сургута Александра Гребешка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «У него изъяты компьютер и документы. Гребешок стал фигурантом уголовного дела по подозрению в финансовых махинациях. У силовиков возникли вопросы к деятельности фирмы „Союзпроектстрой“, учредителем которой он прежде являлся», — сообщил инсайдер. Сам Гребешок отказался комментировать произошедшее и положил трубку после вопроса корреспондента агентства. Больше на телефонные звонки он не отвечал. Ранее под прицел внимания полиции попал его старший брат — Константин Гребешок. Экс-чиновника и его брата ОБЭП заподозрил в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Полиция провела обыск в кабинете у директора управления капитального строительства Сургута Александра Гребешка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «У него изъяты компьютер и документы. Гребешок стал фигурантом уголовного дела по подозрению в финансовых махинациях. У силовиков возникли вопросы к деятельности фирмы „Союзпроектстрой“, учредителем которой он прежде являлся», — сообщил инсайдер. Сам Гребешок отказался комментировать произошедшее и положил трубку после вопроса корреспондента агентства. Больше на телефонные звонки он не отвечал. Ранее под прицел внимания полиции попал его старший брат — Константин Гребешок. Экс-чиновника и его брата ОБЭП заподозрил в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий.