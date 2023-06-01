01 июня 2023
31 мая 2023

Полиция провела обыск в кабинете у директора управления капстроительства Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с убитым полицейским. Сургут, полицейская машина, полиция
Из кабинета изъяты компьютер и документы Фото:

Полиция провела обыск в кабинете у директора управления капитального строительства Сургута Александра Гребешка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«У него изъяты компьютер и документы. Гребешок стал фигурантом уголовного дела по подозрению в финансовых махинациях. У силовиков возникли вопросы к деятельности фирмы „Союзпроектстрой“, учредителем которой он прежде являлся», — сообщил инсайдер.

Сам Гребешок отказался комментировать произошедшее и положил трубку после вопроса корреспондента агентства. Больше на телефонные звонки он не отвечал.

Ранее под прицел внимания полиции попал его старший брат — Константин Гребешок. Экс-чиновника и его брата ОБЭП заподозрил в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

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Полиция провела обыск в кабинете у директора управления капитального строительства Сургута Александра Гребешка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «У него изъяты компьютер и документы. Гребешок стал фигурантом уголовного дела по подозрению в финансовых махинациях. У силовиков возникли вопросы к деятельности фирмы „Союзпроектстрой“, учредителем которой он прежде являлся», — сообщил инсайдер. Сам Гребешок отказался комментировать произошедшее и положил трубку после вопроса корреспондента агентства. Больше на телефонные звонки он не отвечал. Ранее под прицел внимания полиции попал его старший брат — Константин Гребешок. Экс-чиновника и его брата ОБЭП заподозрил в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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