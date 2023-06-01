Задержанному ФСБ главе челябинского райцентра инкриминируют взятку

Уголовное дело в отношении Бориса Сагитдинова может пополниться новыми эпизодами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главу села Фершампенуаз (Челябинская область) Бориса Сагитдинова, которого утром 2 июня силовики вывели из кабинета в наручниках, обвиняют в получении взятки. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пока речь идет о 50 тысячах рублей, но в деле могут появиться новые эпизоды.

«Пока известно, что Сагитдинов принял 50 тысяч рублей от предпринимателя. Это была часть от 220-тысячной взятки. За этот глава должен был помочь бизнесмену в получении контракта на разработку документации по ремонту дороги. В последующем в материалах могут появиться другие эпизоды», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в отношении Сагитдинова возбуждено уголовное дело по п «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Дело возбудил лично начальник СКР по региону Петр Решетников. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ведомства. Там на звонок не ответили.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Сагитдинова 2 июня. Его вывели в наручниках из собственного кабинета. Говоря о задержании, глава Нагайбакского района Егор Тимофеев подчеркнул, что оно может носить коррупционный характер. По словам Тимофеева, бюджетные деньги неприкосновенны, это должны понимать все руководители.