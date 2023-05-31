31 мая 2023

МЧС предупреждают об аномальной жаре в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят леса. Село Иковка, лесной пожар
В Кургане прогнозируют до 37 градусов тепла Фото:

В Курганской области на 2 июня прогнозируют сильную жару. Максимальная температура воздуха до +36, +37 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления МЧС России.

«Согласно бюллетеня № 152 от 01 июня 2023 года Гидрометцентра России опасных и комплексов неблагоприятных метеорологических явлений погоды в Курганской области прогнозируется сильная жара (максимальная температура воздуха +36,+37 градусов)», — указано на сайте ведомства. По данный Курганского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, температура воздуха ночью +17,+22 градусов при прояснении +12,+17. Днем ожидается до +32,+37 градусов.

Сообщается, что местами по региону прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность (5 класс). В большинстве районов Курганской области, как указано на сайте регуправления МЧС России, аномальная жара превышает норму на 7 градусов и выше, что может привести к ухудшению лесопожарной обстановки.

Муниципальные округа, в которых прогнозирую 4 класс пожарной опасности:

  • г. Курган,
  • Белозерский МО,
  • Варгашинский МО,
  • Кетовский МО,
  • Макушинский МО,
  • Петуховский МО,
  • Половинский МО,
  • Частоозерский МО;

Округа, в которых прогнозируют 5 класс опасности:

  • г. Шадринск,
  • Альменевский МО,
  • Далматовский МО,
  • Звериноголовский МО,
  • Каргапольский МО,
  • Катайский МО,
  • Куртамышский МО,
  • Лебяжьевский МО,
  • Мишкинский МО,
  • Мокроусовский МО,
  • Притобольный МО,
  • Сафакулевский МО,
  • Целинный МО,
  • Шадринский МО,
  • Шатровский МО,
  • Шумихинский МО,
  • Щучанский МО,
  • Юргамышский МО.

Ранее URA.RU писало, что аномальная жара придет в Курган из Казахстана. Рекордный показатель, по прогнозам синоптика-любителя, достигнет +38 градусов.

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В Курганской области на 2 июня прогнозируют сильную жару. Максимальная температура воздуха до +36, +37 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления МЧС России. «Согласно бюллетеня № 152 от 01 июня 2023 года Гидрометцентра России опасных и комплексов неблагоприятных метеорологических явлений погоды в Курганской области прогнозируется сильная жара (максимальная температура воздуха +36,+37 градусов)», — указано на сайте ведомства. По данный Курганского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, температура воздуха ночью +17,+22 градусов при прояснении +12,+17. Днем ожидается до +32,+37 градусов. Сообщается, что местами по региону прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность (5 класс). В большинстве районов Курганской области, как указано на сайте регуправления МЧС России, аномальная жара превышает норму на 7 градусов и выше, что может привести к ухудшению лесопожарной обстановки. Муниципальные округа, в которых прогнозирую 4 класс пожарной опасности: Округа, в которых прогнозируют 5 класс опасности: Ранее URA.RU писало, что аномальная жара придет в Курган из Казахстана. Рекордный показатель, по прогнозам синоптика-любителя, достигнет +38 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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