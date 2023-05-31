МЧС предупреждают об аномальной жаре в Кургане

В Курганской области на 2 июня прогнозируют сильную жару. Максимальная температура воздуха до +36, +37 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления МЧС России.
«Согласно бюллетеня № 152 от 01 июня 2023 года Гидрометцентра России опасных и комплексов неблагоприятных метеорологических явлений погоды в Курганской области прогнозируется сильная жара (максимальная температура воздуха +36,+37 градусов)», — указано на сайте ведомства. По данный Курганского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, температура воздуха ночью +17,+22 градусов при прояснении +12,+17. Днем ожидается до +32,+37 градусов.
Сообщается, что местами по региону прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность (5 класс). В большинстве районов Курганской области, как указано на сайте регуправления МЧС России, аномальная жара превышает норму на 7 градусов и выше, что может привести к ухудшению лесопожарной обстановки.
Муниципальные округа, в которых прогнозирую 4 класс пожарной опасности:
- г. Курган,
- Белозерский МО,
- Варгашинский МО,
- Кетовский МО,
- Макушинский МО,
- Петуховский МО,
- Половинский МО,
- Частоозерский МО;
Округа, в которых прогнозируют 5 класс опасности:
- г. Шадринск,
- Альменевский МО,
- Далматовский МО,
- Звериноголовский МО,
- Каргапольский МО,
- Катайский МО,
- Куртамышский МО,
- Лебяжьевский МО,
- Мишкинский МО,
- Мокроусовский МО,
- Притобольный МО,
- Сафакулевский МО,
- Целинный МО,
- Шадринский МО,
- Шатровский МО,
- Шумихинский МО,
- Щучанский МО,
- Юргамышский МО.
Ранее URA.RU писало, что аномальная жара придет в Курган из Казахстана. Рекордный показатель, по прогнозам синоптика-любителя, достигнет +38 градусов.
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