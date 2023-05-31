МЧС предупреждают об аномальной жаре в Кургане

01 июня 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

В Кургане прогнозируют до 37 градусов тепла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на 2 июня прогнозируют сильную жару. Максимальная температура воздуха до +36, +37 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления МЧС России. «Согласно бюллетеня № 152 от 01 июня 2023 года Гидрометцентра России опасных и комплексов неблагоприятных метеорологических явлений погоды в Курганской области прогнозируется сильная жара (максимальная температура воздуха +36,+37 градусов)», — указано на сайте ведомства. По данный Курганского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, температура воздуха ночью +17,+22 градусов при прояснении +12,+17. Днем ожидается до +32,+37 градусов. Сообщается, что местами по региону прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность (5 класс). В большинстве районов Курганской области, как указано на сайте регуправления МЧС России, аномальная жара превышает норму на 7 градусов и выше, что может привести к ухудшению лесопожарной обстановки. Муниципальные округа, в которых прогнозирую 4 класс пожарной опасности: г. Курган,

Белозерский МО,

Варгашинский МО,

Кетовский МО,

Макушинский МО,

Петуховский МО,

Половинский МО,

Частоозерский МО; Округа, в которых прогнозируют 5 класс опасности: г. Шадринск,

Альменевский МО,

Далматовский МО,

Звериноголовский МО,

Каргапольский МО,

Катайский МО,

Куртамышский МО,

Лебяжьевский МО,

Мишкинский МО,

Мокроусовский МО,

Притобольный МО,

Сафакулевский МО,

Целинный МО,

Шадринский МО,

Шатровский МО,

Шумихинский МО,

Щучанский МО,

Юргамышский МО. Ранее URA.RU писало, что аномальная жара придет в Курган из Казахстана. Рекордный показатель, по прогнозам синоптика-любителя, достигнет +38 градусов.

В Курганской области на 2 июня прогнозируют сильную жару. Максимальная температура воздуха до +36, +37 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления МЧС России. «Согласно бюллетеня № 152 от 01 июня 2023 года Гидрометцентра России опасных и комплексов неблагоприятных метеорологических явлений погоды в Курганской области прогнозируется сильная жара (максимальная температура воздуха +36,+37 градусов)», — указано на сайте ведомства. По данный Курганского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, температура воздуха ночью +17,+22 градусов при прояснении +12,+17. Днем ожидается до +32,+37 градусов. Сообщается, что местами по региону прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность (5 класс). В большинстве районов Курганской области, как указано на сайте регуправления МЧС России, аномальная жара превышает норму на 7 градусов и выше, что может привести к ухудшению лесопожарной обстановки. Муниципальные округа, в которых прогнозирую 4 класс пожарной опасности: Округа, в которых прогнозируют 5 класс опасности: Ранее URA.RU писало, что аномальная жара придет в Курган из Казахстана. Рекордный показатель, по прогнозам синоптика-любителя, достигнет +38 градусов.