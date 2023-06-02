В ВСУ решили мобилизовать женщин-полиглотов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
Женщин-переводчиков мобилизуют в ВСУ по собственному желанию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В украинские войска предложили мобилизовать женщин-переводчиков для помощи с иностранной техникой в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап.

«На эти должности [переводчика] готовы взять и женщин, но их мобилизуют только по собственному желанию — в отличие от мужчин», — заявил Арап, его слова приводит украинское издание Kharkiv Today. Он отметил, что у Вооруженных сил Украины большой спрос на людей, которые владеют английским, французским и немецким языками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел на Украине военное положение из-за спецоперации России. В декабре прошлого года он отказал в демобилизации военнослужащих после года службы. Украинцы создали новую петицию с просьбой объявить демобилизацию тем, кто был мобилизован полтора года назад. Она уже набрала нужное количество голосов, передает Национальная служба новостей.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В украинские войска предложили мобилизовать женщин-переводчиков для помощи с иностранной техникой в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап. «На эти должности [переводчика] готовы взять и женщин, но их мобилизуют только по собственному желанию — в отличие от мужчин», — заявил Арап, его слова приводит украинское издание Kharkiv Today. Он отметил, что у Вооруженных сил Украины большой спрос на людей, которые владеют английским, французским и немецким языками. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел на Украине военное положение из-за спецоперации России. В декабре прошлого года он отказал в демобилизации военнослужащих после года службы. Украинцы создали новую петицию с просьбой объявить демобилизацию тем, кто был мобилизован полтора года назад. Она уже набрала нужное количество голосов, передает Национальная служба новостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...