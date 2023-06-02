В ВСУ решили мобилизовать женщин-полиглотов

02 июня 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Женщин-переводчиков мобилизуют в ВСУ по собственному желанию Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинские войска предложили мобилизовать женщин-переводчиков для помощи с иностранной техникой в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап. «На эти должности [переводчика] готовы взять и женщин, но их мобилизуют только по собственному желанию — в отличие от мужчин», — заявил Арап, его слова приводит украинское издание Kharkiv Today. Он отметил, что у Вооруженных сил Украины большой спрос на людей, которые владеют английским, французским и немецким языками. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел на Украине военное положение из-за спецоперации России. В декабре прошлого года он отказал в демобилизации военнослужащих после года службы. Украинцы создали новую петицию с просьбой объявить демобилизацию тем, кто был мобилизован полтора года назад. Она уже набрала нужное количество голосов, передает Национальная служба новостей.

В украинские войска предложили мобилизовать женщин-переводчиков для помощи с иностранной техникой в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап. «На эти должности [переводчика] готовы взять и женщин, но их мобилизуют только по собственному желанию — в отличие от мужчин», — заявил Арап, его слова приводит украинское издание Kharkiv Today. Он отметил, что у Вооруженных сил Украины большой спрос на людей, которые владеют английским, французским и немецким языками. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел на Украине военное положение из-за спецоперации России. В декабре прошлого года он отказал в демобилизации военнослужащих после года службы. Украинцы создали новую петицию с просьбой объявить демобилизацию тем, кто был мобилизован полтора года назад. Она уже набрала нужное количество голосов, передает Национальная служба новостей.