Депутат Госдумы заявил о необходимости бесплатно передавать в зону СВО подержанные машины

03 июня 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Подержанные машины для мобилизованных за свои деньги покупают жены и матери, напомнил Дмитрий Кузнецов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимую подержанную военную технику нужно передавать в зону СВО (спецоперации на Украине) бесплатно. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Я попросил [Михаила] Мишустина (председатель правительства РФ. — прим.URA.RU) запретить Росрезерву (Федеральное агентство по государственным резервам, — прим. URA.RU) продавать бизнесменам старую военную технику. Нужно это остановить. Всю технику, даже может старую, нужно передавать мобилизованным на фронт бесплатно», — объяснил Дмитрий Кузнецов. По словам депутата Госдумы, сборами на такие машины периодически занимаются матери и жены призванных в армию мужчин. «Что происходит у нас — матери и жены мобилизованных на трудовые копейки собирают убитые уазики, „буханки“, какие-то старые „Нивы“ и отправляют их мужьям на фронт. В это время Росрезерв продает старые уазики близкому кругу бизнесменов. Те потом втридорога сбывают это тем же женам. Это неправильно», — подчеркнул Кузнецов.

Необходимую подержанную военную технику нужно передавать в зону СВО (спецоперации на Украине) бесплатно. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Я попросил [Михаила] Мишустина (председатель правительства РФ. — прим.URA.RU) запретить Росрезерву (Федеральное агентство по государственным резервам, — прим. URA.RU) продавать бизнесменам старую военную технику. Нужно это остановить. Всю технику, даже может старую, нужно передавать мобилизованным на фронт бесплатно», — объяснил Дмитрий Кузнецов. По словам депутата Госдумы, сборами на такие машины периодически занимаются матери и жены призванных в армию мужчин. «Что происходит у нас — матери и жены мобилизованных на трудовые копейки собирают убитые уазики, „буханки“, какие-то старые „Нивы“ и отправляют их мужьям на фронт. В это время Росрезерв продает старые уазики близкому кругу бизнесменов. Те потом втридорога сбывают это тем же женам. Это неправильно», — подчеркнул Кузнецов.