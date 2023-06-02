Депутат Госдумы заявил о необходимости бесплатно передавать в зону СВО подержанные машины

Необходимую подержанную военную технику нужно передавать в зону СВО (спецоперации на Украине) бесплатно. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов.
«Я попросил [Михаила] Мишустина (председатель правительства РФ. — прим.URA.RU) запретить Росрезерву (Федеральное агентство по государственным резервам, — прим. URA.RU) продавать бизнесменам старую военную технику. Нужно это остановить. Всю технику, даже может старую, нужно передавать мобилизованным на фронт бесплатно», — объяснил Дмитрий Кузнецов.
По словам депутата Госдумы, сборами на такие машины периодически занимаются матери и жены призванных в армию мужчин. «Что происходит у нас — матери и жены мобилизованных на трудовые копейки собирают убитые уазики, „буханки“, какие-то старые „Нивы“ и отправляют их мужьям на фронт. В это время Росрезерв продает старые уазики близкому кругу бизнесменов. Те потом втридорога сбывают это тем же женам. Это неправильно», — подчеркнул Кузнецов.
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