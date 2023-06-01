01 июня 2023

Спрос на отдых в Тюмени рухнул на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украшения к дню города. Тюмень, тюмень, виды тюмени
Однако цены на отдых в Тюмени выросли Фото:

Цены на отдых в Тюмени выросли на 10-15%. Однако продажи дешевых путевок в регион упали за год на 20%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

«Цены на путевки в Тюмень выросли в среднем на 10-15%. Спад продаж в этом году в сравнении с прошлым в среднем порядка 20%. <…> Наибольшее проседание продаж наблюдается в нижнем ценовом сегменте», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

Там добавили, что продажи по некоторым дорогим объектам по сравнению с прошлым годом наоборот выросли. В части отелей даже наблюдается дефицит мест.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени из-за высоких цен на зарубежные курорты начали экономить на качестве отдыха. Поэтому тюменцы отдают предпочтение отелям с меньшим количеством звезд.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на отдых в Тюмени выросли на 10-15%. Однако продажи дешевых путевок в регион упали за год на 20%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан». «Цены на путевки в Тюмень выросли в среднем на 10-15%. Спад продаж в этом году в сравнении с прошлым в среднем порядка 20%. <…> Наибольшее проседание продаж наблюдается в нижнем ценовом сегменте», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. Там добавили, что продажи по некоторым дорогим объектам по сравнению с прошлым годом наоборот выросли. В части отелей даже наблюдается дефицит мест. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени из-за высоких цен на зарубежные курорты начали экономить на качестве отдыха. Поэтому тюменцы отдают предпочтение отелям с меньшим количеством звезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...