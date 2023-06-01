Акционерам холдинга челябинского олигарха рекомендовали не рассчитывать на дивиденды

Совет директоров ПАО «Мечел» проголосовал за отказ от выплаты дивидендов за 2022 год

02 июня 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Акционеры холдинга могут остаться без дивидендов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совет директоров ПАО «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска 2 июня предложил акционерам не платить дивиденды за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Совет директоров выдал общему собранию акционеров рекомендации. Дивиденды по всем категориям акций ПАО „Мечел“ не объявлять и не выплачивать», — говорится в сообщении холдинга. Также акционерам рекомендовали полученный по итогам года убыток оставить на балансе не предприятия, не погашая его. Сумма убытка составила 33,3 млн рублей. Окончательное решение будет принято на собрании 30 июня. В мае от выплат предложил отказаться совет директоров ПАО «ЧМК». Такое же решение приняли на ММК и в группе «Магнезит». Завод ЧКПЗ семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга выплатит акционерам 148 млн рублей.

Совет директоров ПАО «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска 2 июня предложил акционерам не платить дивиденды за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Совет директоров выдал общему собранию акционеров рекомендации. Дивиденды по всем категориям акций ПАО „Мечел“ не объявлять и не выплачивать», — говорится в сообщении холдинга. Также акционерам рекомендовали полученный по итогам года убыток оставить на балансе не предприятия, не погашая его. Сумма убытка составила 33,3 млн рублей. Окончательное решение будет принято на собрании 30 июня. В мае от выплат предложил отказаться совет директоров ПАО «ЧМК». Такое же решение приняли на ММК и в группе «Магнезит». Завод ЧКПЗ семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга выплатит акционерам 148 млн рублей.