На Челябинскую область надвигается шторм

Со 2 по 3 июня в регионе ожидаются сильные ливни и ветер до 25 метров в секунду
В Челябинской области 2 и 3 июня ожидается местами крупный град, сильные ливни и усиление ветра при грозе до 25 метров в секунду. Об этом URA.RU 2 июня сообщили в региональном ЦГМС.
«Вечером 2 июня, ночью и днем 3 июня начиная с западных районов возникнут неблагоприятные явления погоды. Ожидаются грозы, очень сильные ливни и град, местами крупный. Усиление ветра при грозе составит до 25 метров в секунду», — уточнили в гидрометцентре.
Среди неблагоприятных явлений со 2 по 5 июня остается аномальная жара. Температура в регионе будет минимум на семь градусов выше климатической нормы.
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