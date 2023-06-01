01 июня 2023

На Челябинскую область надвигается шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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День города и День металлурга. Магнитогорск, лето, непогода, ограждение, велосипедист, ливень
Со 2 по 3 июня в регионе ожидаются сильные ливни и ветер до 25 метров в секунду Фото:

В Челябинской области 2 и 3 июня ожидается местами крупный град, сильные ливни и усиление ветра при грозе до 25 метров в секунду. Об этом URA.RU 2 июня сообщили в региональном ЦГМС.

«Вечером 2 июня, ночью и днем 3 июня начиная с западных районов возникнут неблагоприятные явления погоды. Ожидаются грозы, очень сильные ливни и град, местами крупный. Усиление ветра при грозе составит до 25 метров в секунду», — уточнили в гидрометцентре.

Среди неблагоприятных явлений со 2 по 5 июня остается аномальная жара. Температура в регионе будет минимум на семь градусов выше климатической нормы.

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В Челябинской области 2 и 3 июня ожидается местами крупный град, сильные ливни и усиление ветра при грозе до 25 метров в секунду. Об этом URA.RU 2 июня сообщили в региональном ЦГМС. «Вечером 2 июня, ночью и днем 3 июня начиная с западных районов возникнут неблагоприятные явления погоды. Ожидаются грозы, очень сильные ливни и град, местами крупный. Усиление ветра при грозе составит до 25 метров в секунду», — уточнили в гидрометцентре. Среди неблагоприятных явлений со 2 по 5 июня остается аномальная жара. Температура в регионе будет минимум на семь градусов выше климатической нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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