Ветераны спецназа задумали построить военно-тренировочную базу в ХМАО

03 июня 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Тренировочную базу планируют построить в окрестностях Нижневартовска Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске планируют построить тренировочную базу для начальной военной подготовки. Руководитель региональной ассоциации ветеранов «Спецназовское братство» Евгений Горчаков рассказал URA.RU, что на объекте рассчитывают создать специальные полосы препятствий и тир. «У нас в городе много полос с препятствиями, но все они более спортивной направленности. Там же рассчитываем сделать упор на военную подготовку, например, создать тропу разведчика. Она будет более объемная и больше под военные нужды. Плюс там, в том числе, планируется безопасный тир с пневматикой», — рассказал журналисту агентства Горчаков. Общественники рассчитывают построить базу в окрестностях Нижневартовска — в районе городских лесов. Заниматься в тренировочном центре смогут как взрослые, так и школьники со студентами. Чтобы получить финансирование, организация заявилась со своим проектом на конкурс «Инициативное бюджетирование». «Если нам удастся выиграть и получиться это все создать, там точно также смогут проводить занятия любые школы, вузы и сузы», — добавляет Горчаков. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Тогда предложение прозвучало во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске планируют построить тренировочную базу для начальной военной подготовки. Руководитель региональной ассоциации ветеранов «Спецназовское братство» Евгений Горчаков рассказал URA.RU, что на объекте рассчитывают создать специальные полосы препятствий и тир. «У нас в городе много полос с препятствиями, но все они более спортивной направленности. Там же рассчитываем сделать упор на военную подготовку, например, создать тропу разведчика. Она будет более объемная и больше под военные нужды. Плюс там, в том числе, планируется безопасный тир с пневматикой», — рассказал журналисту агентства Горчаков. Общественники рассчитывают построить базу в окрестностях Нижневартовска — в районе городских лесов. Заниматься в тренировочном центре смогут как взрослые, так и школьники со студентами. Чтобы получить финансирование, организация заявилась со своим проектом на конкурс «Инициативное бюджетирование». «Если нам удастся выиграть и получиться это все создать, там точно также смогут проводить занятия любые школы, вузы и сузы», — добавляет Горчаков. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Тогда предложение прозвучало во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями.