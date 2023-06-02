Ветераны спецназа задумали построить военно-тренировочную базу в ХМАО

В Нижневартовске планируют построить тренировочную базу для начальной военной подготовки. Руководитель региональной ассоциации ветеранов «Спецназовское братство» Евгений Горчаков рассказал URA.RU, что на объекте рассчитывают создать специальные полосы препятствий и тир.
«У нас в городе много полос с препятствиями, но все они более спортивной направленности. Там же рассчитываем сделать упор на военную подготовку, например, создать тропу разведчика. Она будет более объемная и больше под военные нужды. Плюс там, в том числе, планируется безопасный тир с пневматикой», — рассказал журналисту агентства Горчаков.
Общественники рассчитывают построить базу в окрестностях Нижневартовска — в районе городских лесов. Заниматься в тренировочном центре смогут как взрослые, так и школьники со студентами. Чтобы получить финансирование, организация заявилась со своим проектом на конкурс «Инициативное бюджетирование». «Если нам удастся выиграть и получиться это все создать, там точно также смогут проводить занятия любые школы, вузы и сузы», — добавляет Горчаков.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Тогда предложение прозвучало во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.