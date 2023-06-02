02 июня 2023
01 июня 2023

Ветераны спецназа задумали построить военно-тренировочную базу в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Тренировочную базу планируют построить в окрестностях Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске планируют построить тренировочную базу для начальной военной подготовки. Руководитель региональной ассоциации ветеранов «Спецназовское братство» Евгений Горчаков рассказал URA.RU, что на объекте рассчитывают создать специальные полосы препятствий и тир.

«У нас в городе много полос с препятствиями, но все они более спортивной направленности. Там же рассчитываем сделать упор на военную подготовку, например, создать тропу разведчика. Она будет более объемная и больше под военные нужды. Плюс там, в том числе, планируется безопасный тир с пневматикой», — рассказал журналисту агентства Горчаков.

Общественники рассчитывают построить базу в окрестностях Нижневартовска — в районе городских лесов. Заниматься в тренировочном центре смогут как взрослые, так и школьники со студентами. Чтобы получить финансирование, организация заявилась со своим проектом на конкурс «Инициативное бюджетирование». «Если нам удастся выиграть и получиться это все создать, там точно также смогут проводить занятия любые школы, вузы и сузы», — добавляет Горчаков.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Тогда предложение прозвучало во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске планируют построить тренировочную базу для начальной военной подготовки. Руководитель региональной ассоциации ветеранов «Спецназовское братство» Евгений Горчаков рассказал URA.RU, что на объекте рассчитывают создать специальные полосы препятствий и тир. «У нас в городе много полос с препятствиями, но все они более спортивной направленности. Там же рассчитываем сделать упор на военную подготовку, например, создать тропу разведчика. Она будет более объемная и больше под военные нужды. Плюс там, в том числе, планируется безопасный тир с пневматикой», — рассказал журналисту агентства Горчаков. Общественники рассчитывают построить базу в окрестностях Нижневартовска — в районе городских лесов. Заниматься в тренировочном центре смогут как взрослые, так и школьники со студентами. Чтобы получить финансирование, организация заявилась со своим проектом на конкурс «Инициативное бюджетирование». «Если нам удастся выиграть и получиться это все создать, там точно также смогут проводить занятия любые школы, вузы и сузы», — добавляет Горчаков. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Тогда предложение прозвучало во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...