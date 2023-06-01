Учебные заведения проверят соцсети студентов и организуют им досуг Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Кургане студентов и их родителей предостерегают от участия в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального* (внесен в список террористов и экстремистов). В чатах курганских колледжей размещена информация о мерах, которые должны предпринять кураторы учебных групп со 2 по 5 июня.

«По оперативной информации Министерства просвещения РФ, планируется проведение несанкционированных акций в поддержку А.Навального*, в том числе с привлечением несовершеннолетних. В связи с этим необходимо: провести мониторинг страниц ВК у несовершеннолетних студентов на наличие призывов к протестным акциям; проинформировать несовершеннолетних и их родителей об ответственности за призывы (в том числе уголовной); в период со 2 по 5 июня спланировать и провести мероприятия по организации досуга», — говорится в сообщении, рассылаемом в чатах образовательных учреждений. При выявлении фактов нарушений информацию просят передать в департамент образования и науки.

В департаменте образования и науки агентству пояснили, что в ряде сообществ в соцсетях распространяется информация с призывами посетить несанкционированные массовые мероприятия и митинги. «Департамент категорически против втягивания детей, подростков, молодежи в противоправную деятельность, несанкционированные акции, движения, запрещенные законодательством РФ. Напоминаем, участие несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях, массовых беспорядках представляет реальную угрозу их жизни и здоровью, а также влечет за собой административную, а в ряде случаев и уголовную ответственность. Уважаемые ребята, молодые люди, не поддавайтесь на провокации», — призвали в ведомстве.

URA.RU обратилось за комментарием к представителям регионального УМВД. Ответ на момент публикации не поступил. По данным источников агентства, в Кургане нет желающих участвовать в данной акции.

Ранее URA.RU писало, что представители московского штаба Навального (штабы признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ) искали сторонников в Кургане. В мэрию Кургана было направлено уведомление о проведении акции, чтобы после отказа мэрии выявить недовольных молодых людей (через соцсети) и попытаться их завербовать. Уведомление не было рассмотрено, так как оформлено с нарушениями.

* — Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов. «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией и запрещены на территории России.

скрин: читатели URA.RU