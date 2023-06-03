Военный эксперт раскрыл, как будут менять работу ПВО после критики Путина

Полковник запаса Насонов указал на сложность защитить Россию средствами ПВО

04 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Перед силами ПВО России стоит задача по улучшению своей эффективности Фото: Сергей Русанов © URA.RU Технические решения и выбор местности является залогом успешной защиты ПВО российских территорий от вражеских летальных объектов. Об этом URA.RU сообщил руководитель холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. «С высокой степенью вероятности уверен, что верховный главнокомандующий поставил задачу найти технологическое и военно-техническое решение по изменению в значительно лучшую степень данной ситуации. Думаю, что пытливый технический ум россиян весьма быстро и качественно сможет реализовать данное решение. Но это будет на взаимодействии различных технических, огневых, заградительных решений, исходя из местности, ее удаленности, густонаселенности. Это очень важно при определении приоритетности. На этих принципах и будет построена та ПВО-оборона, которая позволит качественно исполнять задачи», — сказал Роман Насонов. Полковник запаса отметил, что для России затруднительно устроить полную защиту из-за территориальных размеров, однако для других стран может появиться более серьезная опасность. «Размеры России во многом имеют огромное преимущество, но в данном случае это одно из сложностей в ее всестороннем обеспечении безопасности. Если, к примеру, взять США, то в большей степени она граничит с океанической поверхностью, то есть оттуда вероятность подлета этих дрончиков, конечно, около нуля. Но зато мощные ракетоносцы могут там появиться, что в значительно станет сложнее для американцев, чем для нас эти небольшие дроны», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Технические решения и выбор местности является залогом успешной защиты ПВО российских территорий от вражеских летальных объектов. Об этом URA.RU сообщил руководитель холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. «С высокой степенью вероятности уверен, что верховный главнокомандующий поставил задачу найти технологическое и военно-техническое решение по изменению в значительно лучшую степень данной ситуации. Думаю, что пытливый технический ум россиян весьма быстро и качественно сможет реализовать данное решение. Но это будет на взаимодействии различных технических, огневых, заградительных решений, исходя из местности, ее удаленности, густонаселенности. Это очень важно при определении приоритетности. На этих принципах и будет построена та ПВО-оборона, которая позволит качественно исполнять задачи», — сказал Роман Насонов. Полковник запаса отметил, что для России затруднительно устроить полную защиту из-за территориальных размеров, однако для других стран может появиться более серьезная опасность. «Размеры России во многом имеют огромное преимущество, но в данном случае это одно из сложностей в ее всестороннем обеспечении безопасности. Если, к примеру, взять США, то в большей степени она граничит с океанической поверхностью, то есть оттуда вероятность подлета этих дрончиков, конечно, около нуля. Но зато мощные ракетоносцы могут там появиться, что в значительно станет сложнее для американцев, чем для нас эти небольшие дроны», — заключил собеседник агентства.