В Калужской области после обстрелов ВСУ перенесли фестиваль «Нашествие» 02 июня 2023 в 20:42 Размер текста - 17 + Рок-фестиваль «Нашествие» перенесен на 2024 год, заявил Владислав Шапша Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Калужской области этим летом, перенесли из-за обстрелов Украины на 2024 год. Последний раз фестиваль проводился в 2019 году. «Место проведения изменится. Фестиваль откладывается — переносим „Нашествие“ в Калужской области на 2024 год», — написал губернатор Калужской области Владислав Шапша у себя в telegram-канале. Фестиваль изначально должен был пройти в 2022 году, но был также перенесен. «Нашествие» ранее отменяли из-за коронавирусной инфекции. В этом году — из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Калужской области этим летом, перенесли из-за обстрелов Украины на 2024 год. Последний раз фестиваль проводился в 2019 году. «Место проведения изменится. Фестиваль откладывается — переносим „Нашествие“ в Калужской области на 2024 год», — написал губернатор Калужской области Владислав Шапша у себя в telegram-канале. Фестиваль изначально должен был пройти в 2022 году, но был также перенесен. «Нашествие» ранее отменяли из-за коронавирусной инфекции. В этом году — из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям