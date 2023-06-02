В Калужской области после обстрелов ВСУ перенесли фестиваль «Нашествие»

Рок-фестиваль «Нашествие» перенесен на 2024 год, заявил Владислав Шапша
Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Калужской области этим летом, перенесли из-за обстрелов Украины на 2024 год. Последний раз фестиваль проводился в 2019 году.
«Место проведения изменится. Фестиваль откладывается — переносим „Нашествие“ в Калужской области на 2024 год», —
«Нашествие» ранее отменяли из-за коронавирусной инфекции. В этом году — из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!