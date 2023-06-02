В Калужской области после обстрелов ВСУ перенесли фестиваль «Нашествие»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, николаев игорь, беларусские номера, флаг нашествия, сябры
Рок-фестиваль «Нашествие» перенесен на 2024 год, заявил Владислав Шапша Фото:

Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Калужской области этим летом, перенесли из-за обстрелов Украины на 2024 год. Последний раз фестиваль проводился в 2019 году.

«Место проведения изменится. Фестиваль откладывается — переносим „Нашествие“ в Калужской области на 2024 год», — написал губернатор Калужской области Владислав Шапша у себя в telegram-канале. Фестиваль изначально должен был пройти в 2022 году, но был также перенесен.

«Нашествие» ранее отменяли из-за коронавирусной инфекции. В этом году — из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Калужской области этим летом, перенесли из-за обстрелов Украины на 2024 год. Последний раз фестиваль проводился в 2019 году. «Место проведения изменится. Фестиваль откладывается — переносим „Нашествие“ в Калужской области на 2024 год», — написал губернатор Калужской области Владислав Шапша у себя в telegram-канале. Фестиваль изначально должен был пройти в 2022 году, но был также перенесен. «Нашествие» ранее отменяли из-за коронавирусной инфекции. В этом году — из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...