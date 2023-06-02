Самые известные тюменские танцоры придумали новое шоу ради гастролей в ХМАО и ЯНАО. Видео

Тюменский ансамбль «Зори Тюмени» выступил в Нижневартовске с новым шоу

02 июня 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Новое шоу придумали ради гастролей в Югре и на Ямале Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самый известный тюменский коллектив народного танца «Зори Тюмени» придумал новое яркое шоу ради гастролей в Югре и на Ямале. Об этом URA.RU рассказал балетмейстер ансамбля Валерий Арцер во время премьеры в Нижневартовске в рамках проекта «Культурное сотрудничество». «Танцы были специально созданы для этой программы, исходя из названия проекта — „Культурное сотрудничество“, чтобы в них была видна связь между регионами. Например, это танцы „Тюменская область, Урал и Россия“, „Родная сторонка“. Во втором отделении — „Как эту землю не любить“. Тем более там не просто инструментальная подложка, а песни со словами о любви к родному краю», — рассказал Арцер. Новую программу артистов уже успели принять на ура не только жители Нижневартовска, но и Ноябрьска. Как и другие тюменские коллективы, ансамбль выступает в ХМАО и ЯНАО в рамках гастролей «Культурное сотрудничество». Проект был придуман и запущен по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. «Если говорить о зрителях, то это для них праздник — у них есть возможность познакомиться с лучшими коллективами Тюменской области. Для учреждений культуры — это неоценимый опыт», — рассказал URA.RU директор Дворца искусств Нижневартовска Антон Романов. Сам губернатор Моор, рассказывая о проекте в формате видеообращения, уверен, что «Культурное сотрудничество» подарит жителям северных округов яркие впечатления и укрепит связи регионов. Летом и осенью в ХМАО и ЯНАО также выступят оркестр тюменской филармонии, театр огня «Гелиос», коллектив «Камерата Сибири», а также тюменский и тобольский драмтеатры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самый известный тюменский коллектив народного танца «Зори Тюмени» придумал новое яркое шоу ради гастролей в Югре и на Ямале. Об этом URA.RU рассказал балетмейстер ансамбля Валерий Арцер во время премьеры в Нижневартовске в рамках проекта «Культурное сотрудничество». «Танцы были специально созданы для этой программы, исходя из названия проекта — „Культурное сотрудничество“, чтобы в них была видна связь между регионами. Например, это танцы „Тюменская область, Урал и Россия“, „Родная сторонка“. Во втором отделении — „Как эту землю не любить“. Тем более там не просто инструментальная подложка, а песни со словами о любви к родному краю», — рассказал Арцер. Новую программу артистов уже успели принять на ура не только жители Нижневартовска, но и Ноябрьска. Как и другие тюменские коллективы, ансамбль выступает в ХМАО и ЯНАО в рамках гастролей «Культурное сотрудничество». Проект был придуман и запущен по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. «Если говорить о зрителях, то это для них праздник — у них есть возможность познакомиться с лучшими коллективами Тюменской области. Для учреждений культуры — это неоценимый опыт», — рассказал URA.RU директор Дворца искусств Нижневартовска Антон Романов. Сам губернатор Моор, рассказывая о проекте в формате видеообращения, уверен, что «Культурное сотрудничество» подарит жителям северных округов яркие впечатления и укрепит связи регионов. Летом и осенью в ХМАО и ЯНАО также выступят оркестр тюменской филармонии, театр огня «Гелиос», коллектив «Камерата Сибири», а также тюменский и тобольский драмтеатры.