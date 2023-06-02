Кирби: США дали Украине все необходимое для контрнаступления 02 июня 2023 в 21:28 Размер текста - 17 + Когда начнется контрнаступление — решать Киеву, заявил Джон Кирби Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США уверены, что дали Украине все необходимое для контрнаступления. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы очень довольны тем, что мы удовлетворили все потребности Украины для проведения ими наступления», — сказал Кирби на брифинге, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что когда оно начнется — решать Киеву, однако в Вашингтоне уверены, что сделали все возможное. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, такой шаг грозит украинцам огромными потерями, передает телеканал 360. В США уверены, что дали Украине все необходимое для контрнаступления. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы очень довольны тем, что мы удовлетворили все потребности Украины для проведения ими наступления», — сказал Кирби на брифинге, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что когда оно начнется — решать Киеву, однако в Вашингтоне уверены, что сделали все возможное. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, такой шаг грозит украинцам огромными потерями, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям