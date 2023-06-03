Вильфанд объяснил аномалией, почему Урал и Сибирь стали самыми жаркими регионами в РФ

03 июня 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Над несколькими регионами России установился стационарный антициклон Фото: Размик Закарян © URA.RU Урал и Сибирь стали самыми жаркими территориями в России, так как над ними установился блокирующий или стационарный антициклон, который не дает сформироваться облакам. Об этом URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Есть в метеорологии такое понятие — блокирующий или стационарный антициклон. В летних условиях для антициклона характерна жаркая погода. Если антициклон стоит продолжительный период, то будет совсем жаркая погода. Это связано с тем, что при антициклоне вертикальное движение воздуха сверху вниз, что нехарактерно для атмосферы, но они приводят к тому, что происходит подавление процессов облакообразования», — сказал Роман Вильфанд. «Сейчас мы находимся недалеко от дня летнего солнцестояния. Солнечные лучи насыщены солнечной энергией максимально. При отсутствии облаков они не прогревают, а пропекают поверхность и за счет турбулентности это тепло передается в слой воздуха», — добавил специалист. Однако, отметил Вильфанд, есть еще и второй фактор, который делает Урал и Сибирь самыми жаркими регионами в России. «Сам антициклон — это однородная барическая структура, но с точки зрения циркуляции температурного режима, не совсем однородная. Есть западная периферия антициклона. В антициклоне воздушные массы движутся по часовой стрелке. С восточной периферии воздушные массы идут с севера на юг, а в западной — с юга на север. Помимо этой солнечной энергии еще и адвекция очень теплых воздушных масс, которые идут из Средней Азии. Эти два эффекта приводят к тому, что сейчас экстремально высокая температура на юге Приволжского федерального округа, на Урале, в ХМАО-Югре, Ямале», — заключил метеоролог. Ранее стало известно, что пожароопасная обстановка в ХМАО может осложниться из-за аномальной жары. Такие же погодные условия ожидаются в Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Урал и Сибирь стали самыми жаркими территориями в России, так как над ними установился блокирующий или стационарный антициклон, который не дает сформироваться облакам. Об этом URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Есть в метеорологии такое понятие — блокирующий или стационарный антициклон. В летних условиях для антициклона характерна жаркая погода. Если антициклон стоит продолжительный период, то будет совсем жаркая погода. Это связано с тем, что при антициклоне вертикальное движение воздуха сверху вниз, что нехарактерно для атмосферы, но они приводят к тому, что происходит подавление процессов облакообразования», — сказал Роман Вильфанд. «Сейчас мы находимся недалеко от дня летнего солнцестояния. Солнечные лучи насыщены солнечной энергией максимально. При отсутствии облаков они не прогревают, а пропекают поверхность и за счет турбулентности это тепло передается в слой воздуха», — добавил специалист. Однако, отметил Вильфанд, есть еще и второй фактор, который делает Урал и Сибирь самыми жаркими регионами в России. «Сам антициклон — это однородная барическая структура, но с точки зрения циркуляции температурного режима, не совсем однородная. Есть западная периферия антициклона. В антициклоне воздушные массы движутся по часовой стрелке. С восточной периферии воздушные массы идут с севера на юг, а в западной — с юга на север. Помимо этой солнечной энергии еще и адвекция очень теплых воздушных масс, которые идут из Средней Азии. Эти два эффекта приводят к тому, что сейчас экстремально высокая температура на юге Приволжского федерального округа, на Урале, в ХМАО-Югре, Ямале», — заключил метеоролог. Ранее стало известно, что пожароопасная обстановка в ХМАО может осложниться из-за аномальной жары. Такие же погодные условия ожидаются в Челябинской области.