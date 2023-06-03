Вильфанд объяснил аномалией, почему Урал и Сибирь стали самыми жаркими регионами в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара. Виды города. Екатеринбург, коляска, лужайка, лето, жара, парк зеленая роща
Над несколькими регионами России установился стационарный антициклон Фото:

Урал и Сибирь стали самыми жаркими территориями в России, так как над ними установился блокирующий или стационарный антициклон, который не дает сформироваться облакам. Об этом URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть в метеорологии такое понятие — блокирующий или стационарный антициклон. В летних условиях для антициклона характерна жаркая погода. Если антициклон стоит продолжительный период, то будет совсем жаркая погода. Это связано с тем, что при антициклоне вертикальное движение воздуха сверху вниз, что нехарактерно для атмосферы, но они приводят к тому, что происходит подавление процессов облакообразования», — сказал Роман Вильфанд.

«Сейчас мы находимся недалеко от дня летнего солнцестояния. Солнечные лучи насыщены солнечной энергией максимально. При отсутствии облаков они не прогревают, а пропекают поверхность и за счет турбулентности это тепло передается в слой воздуха», — добавил специалист.

Однако, отметил Вильфанд, есть еще и второй фактор, который делает Урал и Сибирь самыми жаркими регионами в России. «Сам антициклон — это однородная барическая структура, но с точки зрения циркуляции температурного режима, не совсем однородная. Есть западная периферия антициклона. В антициклоне воздушные массы движутся по часовой стрелке. С восточной периферии воздушные массы идут с севера на юг, а в западной — с юга на север. Помимо этой солнечной энергии еще и адвекция очень теплых воздушных масс, которые идут из Средней Азии. Эти два эффекта приводят к тому, что сейчас экстремально высокая температура на юге Приволжского федерального округа, на Урале, в ХМАО-Югре, Ямале», — заключил метеоролог.

Ранее стало известно, что пожароопасная обстановка в ХМАО может осложниться из-за аномальной жары. Такие же погодные условия ожидаются в Челябинской области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Урал и Сибирь стали самыми жаркими территориями в России, так как над ними установился блокирующий или стационарный антициклон, который не дает сформироваться облакам. Об этом URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Есть в метеорологии такое понятие — блокирующий или стационарный антициклон. В летних условиях для антициклона характерна жаркая погода. Если антициклон стоит продолжительный период, то будет совсем жаркая погода. Это связано с тем, что при антициклоне вертикальное движение воздуха сверху вниз, что нехарактерно для атмосферы, но они приводят к тому, что происходит подавление процессов облакообразования», — сказал Роман Вильфанд. «Сейчас мы находимся недалеко от дня летнего солнцестояния. Солнечные лучи насыщены солнечной энергией максимально. При отсутствии облаков они не прогревают, а пропекают поверхность и за счет турбулентности это тепло передается в слой воздуха», — добавил специалист. Однако, отметил Вильфанд, есть еще и второй фактор, который делает Урал и Сибирь самыми жаркими регионами в России. «Сам антициклон — это однородная барическая структура, но с точки зрения циркуляции температурного режима, не совсем однородная. Есть западная периферия антициклона. В антициклоне воздушные массы движутся по часовой стрелке. С восточной периферии воздушные массы идут с севера на юг, а в западной — с юга на север. Помимо этой солнечной энергии еще и адвекция очень теплых воздушных масс, которые идут из Средней Азии. Эти два эффекта приводят к тому, что сейчас экстремально высокая температура на юге Приволжского федерального округа, на Урале, в ХМАО-Югре, Ямале», — заключил метеоролог. Ранее стало известно, что пожароопасная обстановка в ХМАО может осложниться из-за аномальной жары. Такие же погодные условия ожидаются в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...