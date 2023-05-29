Вильфанд спрогнозировал усиление пожаров в ХМАО

Вильфанд: в ХМАО пожароопасная обстановка осложнится из-за аномальной жары

30 мая 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

В ХМАО пожары могут усилиться из-за жаркой погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Пожароопасная обстановка в ХМАО может осложниться из-за аномальной жары. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Жителей севера Сибири примерно с 31 мая ожидают аномальные волны тепла — это периоды сильнейшей жары, когда температура превышает норму на 5-7 градусов.В ХМАО ожидается до 30 градусов. Создаются условия для самовозгорания торфа и иных провоцирующих пожары явлений», — сообщил Роман Вильфанд «Известиям». Начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский сообщил изданию, что в настоящий момент в ХМАО, Свердловской и Тюменской областях сложилась наиболее сложная ситуация с лесными пожарами. Борьба с огнем осложняется сильным ветром и аномально жаркой погодой. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО горит полторы тысячи гектаров леса, в том числе пожар распространяется по территории заповедника Малая Сосьва. Синоптики прогнозируют в регионе жаркую погоду и кратковременные дожди с грозами.

Пожароопасная обстановка в ХМАО может осложниться из-за аномальной жары. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Жителей севера Сибири примерно с 31 мая ожидают аномальные волны тепла — это периоды сильнейшей жары, когда температура превышает норму на 5-7 градусов.В ХМАО ожидается до 30 градусов. Создаются условия для самовозгорания торфа и иных провоцирующих пожары явлений», — сообщил Роман Вильфанд «Известиям». Начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский сообщил изданию, что в настоящий момент в ХМАО, Свердловской и Тюменской областях сложилась наиболее сложная ситуация с лесными пожарами. Борьба с огнем осложняется сильным ветром и аномально жаркой погодой. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО горит полторы тысячи гектаров леса, в том числе пожар распространяется по территории заповедника Малая Сосьва. Синоптики прогнозируют в регионе жаркую погоду и кратковременные дожди с грозами.