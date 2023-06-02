Зеленский пожаловался, что ВСУ оказались в очереди за ЗРК Patriot

02 июня 2023 в 21:49 Размер текста - 17 +

Для достижения целей Киеву не хватит ЗРК Patriot, заявил Владимир Зеленский Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киеву не удается получить нужное количество зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из-за очереди. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Наша цель очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним», — сказал он по итогам пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, его слова приводятся на официальном сайте президента. Он отметил, что Украина надеется поразить 100% целей, однако видит, какого количества ЗРК Patriot для этого ей будет не хватать. По словам Зеленского, на данный момент формируется европейская коалиция для отправки украинцам ЗРК Patriot. Об этом президент говорил с лидерами Евросоюза. Ранее стало известно, что США в новом пакете военной помощи передадут Украине боеприпасы для ЗРК Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил представитель Госдепа Джон Кирби, его слова передает Национальная служба новостей. Он отметил, что помощь США также включает в себя системы ПВО Avanger и Stinger, а также противотанковые средства.

Киеву не удается получить нужное количество зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из-за очереди. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Наша цель очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним», — сказал он по итогам пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, его слова приводятся на официальном сайте президента. Он отметил, что Украина надеется поразить 100% целей, однако видит, какого количества ЗРК Patriot для этого ей будет не хватать. По словам Зеленского, на данный момент формируется европейская коалиция для отправки украинцам ЗРК Patriot. Об этом президент говорил с лидерами Евросоюза. Ранее стало известно, что США в новом пакете военной помощи передадут Украине боеприпасы для ЗРК Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил представитель Госдепа Джон Кирби, его слова передает Национальная служба новостей. Он отметил, что помощь США также включает в себя системы ПВО Avanger и Stinger, а также противотанковые средства.