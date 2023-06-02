Гладков: два человека погибли под обстрелами ВСУ в Соболевке

03 июня 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

В результате обстрела загорелись постройки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны ВСУ села Соболевка. Среди пострадавших — шесть человек, в том числе двое детей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Снаряды „Града“ были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей», — написал Гладков telegram-канале. Он также уточнил, что в результате обстрела произошло возгорание в хозпостройке и гараже. Ранее Гладков рассказывал об обстреле Шебекинского городского округа. По его словам, тогда пострадали два мирных гражданина. Также губернатор сообщал, что Шебекино загорелись квартиры в двух жилых многоэтажках после обстрелов со стороны ВСУ.

Два мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны ВСУ села Соболевка. Среди пострадавших — шесть человек, в том числе двое детей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Снаряды „Града“ были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей», — написал Гладков telegram-канале. Он также уточнил, что в результате обстрела произошло возгорание в хозпостройке и гараже. Ранее Гладков рассказывал об обстреле Шебекинского городского округа. По его словам, тогда пострадали два мирных гражданина. Также губернатор сообщал, что Шебекино загорелись квартиры в двух жилых многоэтажках после обстрелов со стороны ВСУ.