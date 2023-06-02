02 июня 2023

Гладков: два человека погибли под обстрелами ВСУ в Соболевке

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная артиллерия
В результате обстрела загорелись постройки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Два мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны ВСУ села Соболевка. Среди пострадавших — шесть человек, в том числе двое детей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Снаряды „Града“ были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей», — написал Гладков telegram-канале. Он также уточнил, что в результате обстрела произошло возгорание в хозпостройке и гараже.

Ранее Гладков рассказывал об обстреле Шебекинского городского округа. По его словам, тогда пострадали два мирных гражданина. Также губернатор сообщал, что Шебекино загорелись квартиры в двух жилых многоэтажках после обстрелов со стороны ВСУ.

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Два мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны ВСУ села Соболевка. Среди пострадавших — шесть человек, в том числе двое детей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Снаряды „Града“ были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей», — написал Гладков telegram-канале. Он также уточнил, что в результате обстрела произошло возгорание в хозпостройке и гараже. Ранее Гладков рассказывал об обстреле Шебекинского городского округа. По его словам, тогда пострадали два мирных гражданина. Также губернатор сообщал, что Шебекино загорелись квартиры в двух жилых многоэтажках после обстрелов со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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